Ko se mlinarjev sin loti testenin

Na Lidlovi Lojtr’ci domačih se je Janez Rotar iz Izlak (Mlinarjev sin) spomladi predstavljal z dvema izdelkoma: pirinimi rožicami s sirotko in testeninami, ki so narejene v celoti iz drobno mletih otrobov. To je zgodba o družinski tradiciji in poklicu, premalo razširjenem, glede na to, kako vitalen je za naš vsakdanji kruh. Je tudi zgodba o tem, da se da veliko narediti iz tega, kar že imaš na voljo.Več na Odprti kuhinji.