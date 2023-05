Ko kuhate zelenjavo, v lonec dodajte to, da bo ostala živahne barve

Na srečo živimo na območju z dostopom do izjemno raznolikih živil in posledično je lahko naš krožnik vsak dan izjemno pisan. Danes pa bomo poskrbeli, da pisane barve zelenjave med kuhanjem ne bodo zbledele, temveč bodo ostale živahnih odtenkov, s kakršnimi se ponašajo svež brokoli, grah, paprike in še bi lahko naštevali.

Več na Odprti kuhinji.