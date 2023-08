Ko boste to izvedeli o papriki, jo boste morda večkrat jedli

Različnih barv je, od rumene, oranžne, rdeče do zelene in celo mešanih odtenkov, vse to je posledica vsebnosti rastlinskih pigmentov v papriki. Likopen ji daje intenzivno rdečo barvo, hkrati je znan kot zaščita, ki lahko pripomore ščititi pred rakavimi obolenji (denimo prostate, požiralnika in želodca). Paprike vsebujejo tudi betakaroten, ki ga telo pretvori v vitamin A, pomemben za dober vid. V oranžni papriki je še pigment zeaksantin, ki lahko oko zaščiti pred sivo mreno.

Svež plod je odličen vir vitamina C, ki igra, kot že dobro vemo, pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, poleg tega vpliva tudi na delovanje živčnega sistema ter zmanjšuje utrujenost in izčrpanost. Ena manjša rdeča, rumena ali oranžna paprika vsebuje približno trikratno količino priporočenega dnevnega vnosa vitamina C, več kot ga imajo citrusi, pravijo strokovnjaki z Inštituta za nutricionistiko.

Ena paprika na dan bo pokrila 100 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina C.

Dober vir prehranskih vlaknin

Paprika vsebuje tudi vitamin B6, folno kislino, ki podpirata imunski sistem, rdeča še vitamina E in A, slednji je pomemben za ohranjanje vida pa tudi zdravo kožo, rdeča in zelena še vitamin K, ki pripomore k ohranjanju zdravih kosti, od mineralov ima največ kalija. Paprika je dober vir prehranskih vlaknin, kar je pomembno za zdravo prebavo, vlaknine namreč preprečujejo zaprtje, obenem pripomorejo k uravnavanju holesterola v krvi ter ščitijo debelo črevo pred rakavimi obolenji. Ker tako rekoč ne vsebuje maščob, je dobro živilo za vse, ki bi radi shujšali oziroma ohranjali zdravo težo. Z rednim uživanjem paprike lahko blažimo anksioznost, stres, koristila naj bi celo pri nespečnosti in slabem razpoloženju.

Bolj bo barvito, bolje bo. FOTO: Andrey Elkin/Getty Images

Omenili smo, da uživanje paprike koristi tudi koži: vitamin C in karotenoidi blagodejno vplivajo na polt. Ker z vitamini in betakaroteni, ki so v njej, pomagamo nadzorovati proizvodnjo melanina, pomaga v boju proti nepravilnostim, zlasti obarvanosti. Tako naj bi jo jedli svetlopolti in tisti, ki imajo težavo s hiperpigmentacijo kože. Uporabna je tudi zunanje, kot maska je zlasti primerna za akne. Za bolj zdravo kožo in sijaj manjšo papriko zmeljemo do gladkega in ji dodamo žlico medu; zmes nanesemo na očiščeno kožo obraza in dekolteja ter po 20 minutah speremo z mlačno vodo. Masko si lahko nanesemo tudi na lase.

Večkrat smo že zapisali, da naj bo krožnik vsakodnevnega sadja in zelenjave barvit – zakaj si ga ne bi popestrili s papriko?