Klasike z Yasko: makaronflajš

Makaronflajš je stara, preprosta in nasitna jed ravno prav močnega okusa. Izhaja iz časov, ko so namesto sira oziroma parmezana na testenine naribali kar star kruh, ko so z moko gostili vse omake in ko je v menzah rado dišalo po paradižnikovem koncentratu in jušnih kockah. Ah, spomini …

