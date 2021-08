Klasike z Urško Fartelj: Filane paprike

Ko so se delale filane paprike (vem, ne delajo se same, ampak tako se je reklo), se jih je vedno naredilo več. Ker papriko smo polnili, ko je je bilo preveč, da bi jo lahko sproti porabili. A-a, domače zelenjave se ni metalo stran. No, pravzaprav ničesar. In smo jo nafilali, skuhali, nekaj pojedli, še več pa shranili v zamrzovalnik. Po dve skupaj (porcija), da sta imeli prostor v banjici od sladoleda. Z veliiiko omake. Te so bile za zimo ali za na morje.Recept vas že čaka na Odprti kuhinji.