Kje kupiti preverjene lokalne izdelke

V času ukrepov za zaustavitev širjenja virusa covida-19 kmetje niso mogli prodajati svojih pridelkov gostinskim obratom ter šolam in vrtcem, zato so kljub vloženemu trudu ostali brez prihodka. Na pomoč so jim priskočili v Sparu, kjer v okviru pobude To smo mi povečujejo odkup slovenskih pridelkov ter s tem podpirajo slovenske kmete in razvoj slovenskega podeželja.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija