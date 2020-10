Kisla ali sveža, prileže se vso zimo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Da ne bo povsem vsakdanje, poskusimo posuto s cimetom. FOTO: David Butler/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Svežo hranimo v kleti ali zasipnici. FOTO: Photosouth/Getty Images

Če v kleti požene mlado listje ali cimo, ga uporabimo kot dodatek k solati.

Repa je tipična zimska zelenjava, ki je na jedilniku Slovencev že stoletja dolgo. Bolj se je uveljavila v kisani izvedbi, naribana na rezance, ki jo pripravimo podobno kot kislo zelje. Dušimo in ponudimo jo kot prilogo ali skuhamo na žlico, v priljubljeni primorski joti. Ker je polna vitaminov in mineralov, jo priporočajo tudi strokovnjaki.Zelo okusna in nič manj hranljiva pa ni sveža repa, ki jo najprej poskusimo surovo. Ima specifičen, nekoliko oster okus, na katerega se je treba navaditi. Če smo med tistimi, ki jim je všeč, jo bomo olupili in vanjo zagrizli kot v jabolko, da malce ublažimo ostrino, a ohranimo svežino, pa jo narežemo na tanke rezine. Dodamo jih kot list solate v sendvič, sveže naribano pa potresemo po solati. Surovo je užitno tudi mlado repno listje oziroma cima, ki pogosto požene iz gomoljev, ki jih hranimo v kleti. Liste, ki so prava vitaminska bomba, operemo in sesekljamo ter zmešamo v solato ali kar cele ponudimo s sirovim ali mesnim narezkom.Svežo repo uporabimo tudi za pripravo enolončnic, juh in prilog. Olupimo in narežemo jo na kocke ali naribamo in dušimo na maščobi. Le rahlo solimo in ponudimo k pečenemu ali dušenemu mesu, klobasam ali zgolj h krompirju pa tudi k testeninam se poda. Juho skuhamo samo iz repe ali jo kombiniramo z drugo zelenjavo. Pozimi se bo izjemno prilegla kremna juha.Na koščke narezano repo kuhamo skupaj s krompirjem, tega naj bo manjši delež, toliko, da juho zgosti. Začinimo s soljo in poprom, lahko dodamo še kumino, ko je zelenjava mehka, pa zmeljemo s paličnim mešalnikom in dodamo še nekaj žlic kisle smetane. H gosti kremni juhi se dobro podajo semena in grobo sesekljani oreščki. Na podoben način skuhamo enolončnico, za katero uporabimo poljubno zelenjavo, juhe pa na koncu ne zmeljemo.Repo pred kuhanjem praviloma olupimo, čeprav bi jo lahko mirno skuhali z olupkom, če je zdrav, seveda. Lahko ga uporabimo tudi za pripravo jušne osnove. Kuhamo samo olupke ali dodamo še kakšno zelenjavo, precedimo in bistro juho spravimo v steklene kozarce oziroma steklenice. Če nas mikajo prav stari recepti, tudi taki iz revne kuhinje, iz olupkov skuhamo nekoč znano jed alelujo. V ta namen lahko repne olupke posušimo in porabimo pozneje.