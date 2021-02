Kiselkasta zrna pod trdo lupino

Uspeva tudi pri nas. FOTO: Antonbelo/Getty Images

Arabci ga dodajajo številnim jedem.

Plod granatnega jaboka je podobne velikosti kot jabolko, po obliki pa nekoliko spominja na šipek.

Pozimi, ko nam manjka domačega sezonskega sadja, z veseljem sežemo po eksotičnih sadežih, med bolj zanimive in okusne spada granatno jabolko. Rastlina, ki sicer uspeva tudi pri nas, gojijo jo predvsem na Primorskem, izhaja iz Azije, natančneje iz današnjega Irana, kjer so jo gojili že 4000 let pred našim štetjem. Danes granatno jabolko gojijo tudi drugje po svetu, kjer mu ustrezajo podnebne razmere, to je toplo sredozemsko okolje.Pri nas ga lahko kupimo skoraj povsod, glavna sezona pa je prav pozimi. Na zunaj je precej neugleden in ima trdo lupino, ko ga prerežemo, pa nas čaka presenečenje. V notranjosti se skrivajo številna sočna zrna oziroma semena privlačne rdeče barve, ki jih delno prekriva grenka bela membrana. To je treba odstraniti, zato je čiščenje granatnega jabolka precej mukotrpno in zamudno opravilo. Lahko pa sadež tudi ožamemo, vendar naredimo to ročno, da ne zmeljemo zraven še membrane, ki bo zagrenila sok. Najbolj preprosto se je s sadežem spoprijeti tako, da ga razrežemo na krhlje in jih upognemo navzven, tako zrna, ki se držijo skupaj, ločimo od olupka. Temu sledi odstranjevanje membrane, ki pa se bogato poplača, ko zagrizemo v drobna zrna in iz njih sesamo sladek, bister sok rdeče barve svežega, kiselkastega okusa. Postopek nekoliko olajšamo, če razrezan sadež potopimo v vodo, saj čez nekaj časa zrna sama popadajo iz membrane.Pri nakupu granatnega jabolka bodimo pozorni na svežino, koža sadeža mora biti čvrsta in temna, dobro pregledamo, da nima razpok ali drugih poškodb. Neprerezano lahko nekaj dni hranimo na sobni temperaturi, dlje v hladilniku. Ko sadež prerežemo, ga je treba porabiti v nekaj dneh. Lahko pa iztisnemo sok in ga v dobro zaprti steklenici hranimo v hladilniku, kjer bo zdržal več mesecev. Očiščena zrna lahko tudi zamrznemo.Sočna zrna uživamo sama ali jih dodajamo številnim jedem, na primer solatam, sadnim in zelenjavnim, z njimi okrasimo številne jedi, tudi mesne. Pogosto jih najdemo v arabski kuhinji, na primer v solati tabuleh, katere glavne sestavine so bulgur ali kuskus, paradižnik, čebula, peteršilj in limona. Granatno jabolko ni le okusno, ampak tudi nadvse zdravo, polno je vitaminov, mineralov in antioksidantov, zato ga je dobro uživati v zimskih dneh.