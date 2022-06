Kiselkast sadež za vroče dni: marelice se ujamejo tudi z mesom

Marelica je še ena v vrsti kulturnih rastlin, ki so jih začeli gojiti naši davni predniki. Izvirajo iz Kitajske, kjer so jih gojili že pred 4000 leti, cenili pa so jih tudi stari Rimljani in Grki. Spadajo v skupino koščičastega sadja, užitno je tudi jedrce, ki se skriva v trdi koščici, ki jo je kar težko razbiti, brez kladiva ali malo večjega kamna ne bo šlo.

Obiramo jih v suhem vremenu. FOTO: Fotokostic/Getty Images

Jedrca, za katera velja, da so v večjih količinah strupena, so okusna tako sveža kot posušena: pred uživanjem odstranimo mehki, grenki ovoj, in si privoščimo le belo sredico.

A predvsem uživamo sadeže. Sezona marelic je tu, spadajo med sadje, ki mora biti povsem dozorelo, tudi tako je namreč nekoliko kiselkastega okusa. Za popoln užitek uživamo sveže sadeže, okusni pa so tudi v različnih jedeh, predvsem sladkih. A to ne pomeni, da jih ne moremo ponuditi k čemu slanemu, imenitno se bodo odrezale z rezino pršuta in sira.

Marelice nabiramo v suhem vremenu, operemo jih, tik preden jih zaužijemo. Vlažne namreč začnejo prej gniti. Zrele porabimo v nekaj dneh, nekoliko jim podaljšamo svežino, če jih hranimo v hladilniku, najbolje v odprti posodi.

Sicer pa jih predelamo na številne načine, sveže narežemo na pol, če so manjše, ali na koščke in jih dodajamo sadnim solatam. Osvežile bodo sadni smuti, okusen je tudi marelični sladoled, z na pol ali četrt prerezanimi sadeži pa jedi tudi okrasimo.

Marelice uporabljamo predvsem za pripravo sladic, čeprav so tudi zanimiva spremljava mesnih jedi.

Če jih je v izobilju, iz njih skuhamo marmelado ali gosti sok, ki se čudovito kombinira s stepeno sladko smetano, pa seveda kompot, ki ga lahko spravimo tudi za zimsko zalogo. Marmelado namažemo na kruh ali palačinke ali na vmesne plasti biskvita, ko sestavljamo torto. Če se vrnemo k svežim sadežem, zmečkane ali narezane na koščke zmešamo s skuto ali jogurtom, dodajamo pa jih tudi muslijem. Iz zrelih marelic in vodke ali druge žgane pijače pripravimo okusen liker.

Ker so sočne, se dobro obnesejo v sladkih kolačih, tortah ali pogačah. Na pol prerezane nadevamo na testo in jed spečemo v pečici, ne pozabimo pa omeniti še mareličnih cmokov. Omenimo še suhe, ki jih lahko kupimo vse leto, pogosteje pa jih uživamo pozimi. So izjemno okusne, a zelo sladke in kalorične, zato jih odmerjamo v zmernih količinah.