Kis in začimbe za pravi okus

Če nimamo sterilizatorja, kozarce razkužimo v vreli vodi, pečici ali pomivalnem stroju.

Kisle kumarice so obvezne spremljevalke narezkov. FOTO: 5ph/Getty Images

V kis vložena zelenjava je nepogrešljiva predvsem v zimskih mesecih, ko ni na voljo dovolj sveže, zelo prav pa pride tudi, ko moramo na hitro pripraviti hladen obrok, narezek ali sendvič.Za konzerviranje uporabimo običajno posebni kis za vlaganje, lahko tudi belega vinskega, pomembno je, da ima dovolj ocetne kisline, najmanj pet odstotkov, še bolje, če je je več, okoli devet. To je pomembno za obstoj shranka, saj kislina uniči bakterije in preprečuje njihov razvoj. Priprava shrankov oziroma vlaganje v kis ni preveč zapleteno, a za popoln uspeh moramo pri postopku zagotoviti brezhibno higieno. Če se v kozarce pritihotapijo mikroorganizmi, so shranki obsojeni na propad.Vlagamo vselej zdravo, čvrsto in nepoškodovano zelenjavo, ki jo temeljito očistimo in operemo ter osušimo, preden jo zložimo v kozarce. Ti morajo biti sterilizirani, če nimamo sterilizatorja, jih potopimo v vrelo vodo, v na sto stopinj ogreto pečico ali, najbolj preprosto, operemo v pomivalnem stroju. Poskrbimo tudi, da bodo čiste površine, kjer zelenjavo pripravljamo, ter vsi pripomočki.Vložimo bodisi surovo bodisi blanširano oziroma kuhano. Če želimo, da bodo kumarice ostale čvrste, jih ne prekuhamo, medtem ko je zelje za mešano solato praviloma treba skuhati. Zložimo jo v kozarce in zalijemo z mešanico kisa in vode ter začimb, soli in sladkorja, ki jo pripravimo na dva načina. Lahko jo prevremo ali le zmešamo. Če uporabimo vročo tekočino, kozarce hitro dobro zapremo in obrnemo na glavo ter pustimo, da se ohladijo. Če smo zelenjavo zalili s hladno mešanico, jih prav tako zapremo, potem pa zložimo v lonec, dolijemo vodo, da bo segala malo pod rob kozarcev, in zavremo. Ohladimo jih lahko kar v vodi ali podobno kot v prvem postopku, obrnjene na glavo in zavite v debelo krpo, da se ohlajanje upočasni. Tako pripravljeni kozarci naj v shrambi ali kleti počivajo vsaj en mesec, preden jih bomo odprli, saj shranki potrebujejo čas, da se okusi dobro premešajo in prepojijo. Hranimo jh v temnem in hladnem prostoru, ni pa treba v hladilniku. Ko je kozarec odprt, ga hranimo v hladilniku, vsebino porabimo v nekaj dneh.