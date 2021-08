Kdaj uporabiti muškatni orešček in muškatni cvet

Kupimo ga lahko v prahu ali ribamo sproti, pred uporabo. FOTO: Besjunior/Getty Images

Muškatni orešček je pravzaprav seme ploda muškatovca. FOTO: Natbits/Getty Images

Muškatni orešček je začimba zanimivega, precej izrazitega, sladkastega, a hkrati nekoliko grenkega okusa. Uporabljamo ga tako v sladkih kot slanih jedeh, pri čemer se dobro ujame z veliko začimbami, na primer poprom, timijanom in ingverjem ter klinčki. Skriva se v plodu drevesa muškatovca, ki spominja na marelice, poleg oreščka in muškatnega cveta pa iz plodov pridobivajo še eterična olja, smole in maslo.Tako orešček kot cvet lahko kupimo cela ali mleta. V mleti obliki se razlikujeta po barvi, orešček je rjav, cvet pa oranžen. Oreščke za uporabo naribamo na posebnem drobnem strgalniku, medtem ko cel cvet iz jedi po kuhanju odstranimo. Sicer pa obe začimbi uporabljamo podobno, okus cveta je le nekoliko slajši in, tako pravijo poznavalci, bolj prefinjen. Zato v nadaljevanju za vse, kar zapišemo za orešček, velja tudi za cvet. Uporaba je res zelo široka, z njim obogatimo jedi iz vseh vrst mesa, zlasti ga dodajamo ovčetini in kozletini, tudi perutnini in teletini. Dodajamo ga k pečenemu ali dušenemu mesu, poskusimo lahko tudi v goveji juhi. Poda se k ribam in morskim sadežem ter številnim vrstam zelenjave. Špinačo, ki ima precej izrazit okus, začinimo le z malo soli in popra ter na koncu še z muškatnim oreškom in jed bo popolna. Podobno velja za bučno juho, različne obare, omake in karije. Imenitno bo dopolnil krompirjeve jedi, pa kuhano cvetačo, korenje, brokoli in zelje. S količino bodimo previdni, vsaj na začetku, da ne bo preglasil drugih okusov, dodajamo pa ga vselej proti koncu kuhanja, ker s pregrevanjem izgublja okus. Lahko ga ponudimo jedcem podobno kot poper, da z njim sami začinijo juho ali omako, ko je ta že na krožniku.Dodajamo ga tudi k jedem iz sira, nepogrešljiv je v bešamelni omaki, ki jo dodajamo lazanji, musaki in drugim jedem. Uporabljamo ga lahko pri pripravi številnih sladkih jedi, predvsem v piškotih, medenjakih ter sladicah, v katerih glavno vlogo prevzame sadje. Američani ga obvezno dodajajo jabolčni in bučni piti. Prija tudi v različnih toplih napitkih, čajih, kuhanem vinu, pa jajčnem likerju in celo kavi, obogateni s smetano ali peno.