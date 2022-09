Kdaj je plesniva hrana užitna

Skoraj vsa živila imajo rok uporabnosti, od jogurtov do sadja, zelenjave, kruha in slaščic. A nekatera so dovzetnejša za plesen od drugih. Pa je dobro jesti živila, na katerih se je ta že pojavila? In če je odgovor pogojno pritrdilen, katera kljub plesni lahko jemo in katerih nikakor ne smemo? V skrbi, da bi čim manj hrane romalo med odpadke, ponujamo nekaj odgovorov na ta vprašanja in tudi, kako preprečiti plesnenje hrane.

Plesen se lažje širi po mehkih živilih.

Zakaj hrana splesni

Plesen na hrani je posledica prekomernega razmnoževanja plesnivih spor na določeni površini. Čeprav na pogled še zdaleč ni prijetna, je povsem običajen del prehrambnega ciklusa ali povedano drugače: plesnenje je proces v ekologiji, ki reciklira živila in jih pretvarja v kompost.

Plesnive mehke sadeže zavrzite ne glede na prizadetost. FOTO: Cattosus/Getty Images

Spore plesni nas obdajajo povsod, tudi doma. Kadar zaidejo na živila in se začnejo v za njih ugodnem okolju pospešeno razmnoževati, postanejo vidne v obliki plesnivih oblog značilne barve. Plesnive spore lahko v živila zaidejo kjer koli v oskrbovalni verigi: pri pobiranju pridelka, predelavi, med proizvodnjo, med skladiščenjem ali v domači shrambi. Plesen najbolje uspeva v vlažnem okolju, zato so zanjo najdovzetnejši različni namazi, mehki siri, sadje, kruh, mehke mesnine in podobno – lažje se širi po mehkih živilih. Kadar se pojavi na njih, jih ni priporočljivo uživati, četudi bi del, kjer je plesen vidna, odstranili. Zaradi mehke teksture se plesen hitro širi v notranjost in je tam prisotna, četudi je ni videti. Edina izjema so siri s plemenito plesnijo.

Če se plesen pojavi na trših živilih, to so na primer trdi siri, trše sadje in zelenjava, lahko obrežete poškodovani del in pojeste preostanek. Da bi se ji zagotovo izognili, je priporočljivo odstraniti vsaj še centimeter na videz neoporečnega dela. Po rezanju temeljito operite nož in očistite del hladilnika ali shrambe, kjer hranite živilo.

S premišljenimi nakupi se zmanjša količina zavržene hrane. FOTO: Halfpoint/Getty Images

V nobenem primeru plesnivih živil ne uživajte, če imajo izrazito spremenjen vonj!

Preprečimo plesnenje

Najučinkovitejši način zaščite pred plesnijo je kupovanje primernih količin hrane in skrb, da se plesen ne kopiči v hladilniku ali shrambi. Redno preverjate zaloge in ob nakupu novih živil tista, ki so že bila na policah, pospravite v ospredje, da jih boste porabili pravočasno in se ne bodo pokvarila.

Plesnivih živil ne uživajte, če imajo izrazito spremenjen vonj!

Hitro pokvarljiva živila hranite na suhem in temnem mestu: kruh pospravite v posebno škatlo, če kupujete večje količine, ga zamrznite in mu s tem podaljšajte rok uporabnosti.

Ker se plesnive spore širijo tudi po zraku, je pomembno, da ostanke hrane shranjujete v okolju, kjer dostop tega ni mogoč. Jogurte, marmelade, sire in podobno hranite v hermetično zaprti posodi, seveda v hladilniku. Izjema je sadje: to naj bo na zračnem mestu, a ga je treba hitreje pojesti.