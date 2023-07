Kavna smetana, ki jo naredimo kar v plastenki (VIDEO)

Navdušenci z italijanskega tiktoka te dni kot za šalo zlivajo kavo in smetano v plastenke, nato pa stresajo in stresajo nekaj minut. Plastenko, v kateri je že nastala penasta sladica, postavijo v hladilnik, da se popolnoma ohladi, nato pa iz nje v kozarčke iztisnejo kavno smetano in vzdihujejo od navdušenja.

Preverite na Odprti kuhinji.