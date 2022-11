Katera vam je ljubša? V slani ali sladki izvedbi ...

Skuta je splošno ime za več vrst mehkega sira, narejenega po različnih postopkih in iz različnih surovin. Lahko je iz sladkega ali kislega mleka, sirotke ali mešanice sirotke in mleka. Največ skute naredijo iz kravjega mleka, vse bolj cenjeni pa sta tudi iz kozjega in ovčjega. Izostren okuševalec bo takoj ugotovil, ali je iz kislega ali sladkega mleka, saj je prva bolj polnega, nekoliko kiselkastega okusa, iz sladkega mleka pa ni tako izrazita in jo uporabljamo predvsem za kuhanje. Pomembna razlika je tudi v tem, ali uporabijo surovo ali pasterizirano mleko. Skute ločimo tudi po strukturi, lahko so bolj ali manj grudičaste ali povsem kremaste.

Skuta je pri nas najbolj razširjena vrsta sira. FOTO: Lisaamc/Getty Images

Industrijsko narejene, ki jih kupimo v trgovini, so večinoma iz kislega mleka, kmetje oziroma manjši sirarji jih delajo tudi iz sirotke, prav tako nekatere kmetije uporabljajo sveže, nepasterizirano mleko. Taka skuta je kajpak najbolj okusna in kakovostna. Če želimo res dobro, se je treba potruditi in prebrati deklaracije. Pozorni moramo biti tudi na poimenovanje, poleg splošnega izraza skuta najdemo rikoto in albuminsko skuto. Gre za sveži sir iz sirotke, znan tudi kot sirarska skuta, rikota pa je privzet izraz iz italijanščine.

Skutne cmoke pripravimo na sladko ali slano. FOTO: Ihor Smishko, Getty Images

Če pri vseh opisanih sirih ostanemo pri skupnem izrazu skuta, poglejmo še njeno uporabnost. Uživamo tako svežo kot toplotno obdelano v številnih jedeh. Svežo zmešamo v namaz z različnimi dodatki, na primer svežimi sesekljanimi zelišči. Ljubitelji ostrejšega okusa bodo vanjo vmešali drobno sesekljano čebulo, česen ali drobnjak, lahko pa tudi sladko ali pekočo rdečo mleto papriko, tako dobimo liptovski namaz. Nepozaben okus dobimo, če skuto pokapljamo z bučnim oljem, lahko pa ga vanjo tudi vmešamo. Med začimbami, ki se podajo k skuti, omenimo še kumino, celo ali mleto. Da bo skutni namaz mehkejši, mu primešamo kislo smetano. Namaze ponudimo s kruhom, zelenjavo, imenitni so tudi s krompirjem v oblicah.

Med najznačilnejše slovenske jedi s skuto spadajo štruklji.

Med najznačilnejše slovenske jedi s skuto spadajo štruklji. Imenitne so palačinke s skuto, običajno jih zapečemo v pečici, prelite z razžvrkljanimi jajci in smetano. Ne pozabimo na cmoke, svaljke, njoke, ki jih pripravimo tudi iz skutnega testa, pa seveda skutni zavitek in raznovrstne pogače iz vlečenega, krhkega ali kvašenega testa.