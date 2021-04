Kaša s suhim sadjem

Za 4 osebe:

200 g prosene kaše

6 dcl mleka

1 skodelica mešanega suhega sadja

1 žlica javorjevega sirupa

cimet in muškatni orešek v prahu

sol

Proseno kašo stresemo v cedilo in jo temeljito speremo pod tekočo vodo. Pretresemo v lonec in zalijemo z mlekom. Dodamo ščepec soli in zavremo. Premešamo, dodamo muškati orešek in cimet ter zmanjšamo temperaturo, da bo jed zelo počasi vrela. Kuhamo, dokler se kaša ne zmehča, vmes premešamo. Po potrebi dolijemo mleko ali vodo. Na koncu prilijemo javorjev sirup in premešamo. Suho sadje narežemo na majhne koščke in potresemo po kaši ter postrežemo še toplo.

Iz prosene kaše pripravimo najrazličnejše slane ali sladke jedi. Skuhamo jo v vodi ali mleku, dodajamo ji zelenjavo ali celo meso ter tako dobimo jed, podobno rižoti. Imenitna je v sladki različici, z dodanim suhim sadjem. Lahko jo pripravimo kot narastek, ki ga spečemo v pečici.Okusna je tudi v kombinaciji s sladko smetano. Prosena kaša je odlična tudi hladna. Lahko jo skuhamo vnaprej, pozneje jo le še zalijemo z mlekom in pogrejemo. Po potrebi jo sladkamo, lahko z medom ali javorjevim sirupom.