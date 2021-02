Karamelizirani mandlji

Za 4 osebe:

200 g mandljev

200 g sladkorja

1 vrečka vaniljevega sladkorja

0,5 žličke ingverja

2 žlički cimeta

1 dl vode

ščepec soli

V kozico stresemo sladkor in vaniljev sladkor in dodamo vodo. Mešamo na majhnem ognju, dokler se sladkor ne raztopi. Potem dodamo ingver, cimet in sol in počakamo, da zavre. Kuhamo dobrih pet minut, dokler se zmes ne začne gostiti, vmes mešamo. Ko je sladkorna zmes že precej gosta, dodamo olupljene mandlje in med mešanjem kuhamo na majhnem ognju, dokler voda povsem ne povre in se sladkor strdi. Stresemo na papir za peko in ohladimo. Če so mandlji sprijeti, jih potolčemo s kuhalnico, da jih ločimo.

Iz oreškov, na primer mandljev, lešnikov, arašidov ali mešanice, pripravimo imenitne sladke prigrizke. Osnova za obliv je resda sladkor, a temu lahko dodajamo tudi druge okuse, tako sladke kot slane in ostre.Medtem ko sladkor karameliziramo, vanj vmešamo različne začimbe v prahu, denimo cimet, pa tudi bolj ali manj pikantne, na primer ingver, muškatni orešček, celo čili, da bo kombinacija kar se da zanimiva. Karamelizirane oreške ponudimo hladne, za vmesni prigrizek, ali ob kozarcu pijače, na primer vina.