Kam z borovnicami? Ja, v cheseecake

Če tudi sami sodite med nabiralce, potem so morda vaše košare polne slastnih in zdravih borovnic. Iz njih bomo pripravili nekakšno izpeljanko preproste torte cheesecake (sirova torta), ki je doma v Ameriki. Običajno so te vrste tort pripravljene kar brez peke, naša pa bo malo spominjala na tiste znamenite newyorške spečene, da bo karamelizirani sladkor iz borovnic prispeval k slastnosti te precej preproste in čudovite torte. Torta je bogata z beljakovinami (siri), za tortno dno pa uporabimo polnozrnate piškote.