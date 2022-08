Letos so v Muzeju in galerijah mesta Ljubljana, kjer skrbijo tudi za Plečnikovo hišo, pripravili kreativni kulinarični natečaj za mlade. Povabili so jih, naj na krožniku narišejo, kakšnega okusa je Plečnikov vrt, hkrati pa naj arhitekturo našega znanega arhitekta prežarčijo na krožnik. Zmagali sta kar dve mojstrovini: Plečnikova piramida, ki jo je pripravila Manca Bogataj, in Krožnik Plečnikovih arhitekturnih okusov, ki ga je sestavil Lan Verko.

Cilj natečaja je bil poiskati povezavo med kulinariko in arhitekturo.

Zmagovalna Plečnikova piramida avtorice Mance Bogataj FOTO: Matevž Paternoster

»Cilj natečaja je bil poiskati najboljšo povezavo med kulinariko in arhitekturo. V finalu smo imeli pet zelo različnih sladic, nekatere z zelo močnim konceptom in nekatere odlične po okusu,« je o izboru najboljših zapisala žirija, v kateri so bili(aktualni zmagovalec oddaje MasterChef Slovenija in ambasador projekta), kustosinja Plečnikove hiše, dr.iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana,(predstavnica AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali) ter vodja digitalnega marketinga v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Žirija je še dodala: »Plečnikova piramida Mance Bogataj je že na videz veličastna in ni dvoma, kaj predstavlja, odlikujejo pa jo tudi vrhunska tehnična izvedba in lepo uravnoteženi ter kreativni okusi. Plečnikova piramida je zagotovo popolna upodobitev povezave med Plečnikom in sladico. Prepričal pa nas je tudi Lan Verko s svojim Krožnikom Plečnikovih arhitekturnih okusov, saj se je zelo približal mojstrovim konstrukcijam, sestavine z njegovega vrta je uporabil zelo premišljeno in uravnovešeno.«

Mlada zmagovalca bosta novembra 2022 Plečnikovo hišo zastopala na umetnostnem beneškem bienalu. Dogodek bo potekal kot zaključek evropskega projekta UpCreate, v okviru katerega umetnost (arhitekture) povezujejo s kulinariko.

Kreativni kulinarični natečaj Okusi s Plečnikovega vrta je bil namenjen mladim v starosti od 16. do 25. leta in je potekal ob 150. obletnici rojstva Jožeta Plečnika, najpomembnejšega slovenskega arhitekta, oblikovalca in urbanista. Mladi so morali v avtorski recept za sladico vključiti vsaj tri sestavine, ki jih najdemo na Plečnikovem vrtu, navdih za obliko pa so iskali v Plečnikovi arhitekturi.