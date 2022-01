Kako skuhamo polento, da je ni treba mešati

Pečica je naš najboljši zaveznik, ko se želimo razbremeniti, tako smo v njej že skuhali rižoto, mlečni riž, celo ričet. Tokrat je na vrsti koruzni zdrob, ki se spremeni v kremno in ravno prav gosto prilogo. Tako dobro, da je to edini način, po katerem bomo v prihodnje kuhali to jed.

Več na Odprti kuhinji.