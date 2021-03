Kako narediti odlične koruzne žgance z ocvirki (RECEPT)

Za 4 osebe:

0,5 l vode

300 g koruzne moke

žlica soli

vsaj 3 žlice masti z ocvirki



V soljen krop hkrati stresemo vso koruzno moko. Nič ne mešamo, le pustimo, da voda okoli začne znova brbotati in se moka sprime v kepo.



Zdaj z ročajem kuhalnice v sredini kepe naredimo luknjo do dna lonca. Počakamo, da začne brbotati voda tudi v luknjici, nato zmanjšamo ogenj. Naj pokrito ali napol pokrito brbota 20 minut.



Odstavimo. Če je treba, v lonček odlijemo vso odvečno vodo in s kuhalnico krepko premešamo moko z vodo, tako da nastanejo večji žganci. Če je treba, prilijemo malo prihranjene vode. Pozor: te prilijemo res malo, saj se hitro zgodi, da je je preveč in jed ni takšna, kot smo si zamislili.



Pokrijemo in pustimo počivati 10 minut.



V kozici segrejemo mast z ocvirki.



Spočite velike žgance prelijemo s polovico masti in z velikimi vilicami ali s kuhalnico začnemo rezati koruzne kepe v loncu na manjše, dokler nismo zadovoljni z obliko.



Žgance postrežemo s preostankom masti z ocvirki, lahko tudi z navadnim ali kislim mlekom.

Koruza oziroma turšca je tista, ki jo zagledate v Bohinju, ko se zazrete v kakšnega od tamkajšnjih skednjev. Videli boste pisane storže, na katere so Bohinjci izjemno ponosni, saj je avtohtona trdinka postala nekakšen zaščitni znak tega dela Gorenjske. Večinoma to koruzo, o kateri so na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske pred tremi leti posneli krajši film, pridelujejo v Zgornji Bohinjski dolini. Na Bitnjah je doma vsestranska, ki je sicer z Vandrovčeve kmetije iz Bohinjske Bistrice. Ni samo spretna kuharica, temveč nadvse uživa pri ustvarjanju z domačo ovčjo volno, iz katere plete raznovrstne izdelke. Marija je tudi certificirana lokalna in regionalna vodnica na območju Julijskih Alp, o kateri so v Bohinju zapisali: »Ustvarjalna, zvedava in zgovorna gospa, ob kateri vam zagotovo ne bo dolgčas.« Na našo željo je v roke vzela moko koruze trdinke. Trdinkina moka v preteklosti ni bila toliko cenjena, iz nje so delali predvsem žgance ali močnik, danes pa je tako redka, da jo Bohinjci uporabljajo bolj za priboljške – fino mleta trdinkina moka je, denimo, vmešana tudi v potico, ki nosi oznako Bohinjsko/From Bohinj, iz nje pripravimo kruh in sladice, kot tudi koruzno zlivanko z marmelado in puding. »Trdinkina moka ne sme manjkati niti pri pripravi bohinjske postrvi,« še enega v vrsti receptov naniza Žvanova. Kot iz drugih koruznih mok tudi iz te lahko naredimo izvrstne žgance in naša sogovornica je za Okuse zapisala, kako jih pripravi ona. Še to: če trdinkine moke nimate, jo lahko nadomestite z navadno koruzno – barva in okus bosta sicer drugačna, vseeno pa bo jed odlična, poceni in domača!