Kaj z govedino, ki je ostala od juhe? Skuhajte okusno enolončnico (RECEPT)

Govedino, ki ostane od nedeljskega kosila, porabimo kot dodatek k juham in enolončnicam. Najbolje jo je narezati na primerne kose in na koncu dodati kateri od jedi, na primer v različne enolončnice in juhe, tudi v govejo, v katero smo zakuhali testenine. Seveda pa je okusna tudi hladna, zlasti v solati, v katero narežemo še čebulo, lahko pa tudi trdo kuhana jajca. Na tanko narezano govedino ponudimo kot zrezke z omako, bodisi zelenjavno bodisi na osnovi čebule ali soka od pečenke.

Za 4 osebe:

1 skodelica ješprenja

1 kos kuhane govedine

3 korenčki

1 večja čebula

3 stroki česna

sol, poper, kumina, peteršilj

Ješprenj namočimo čez noč. Odcedimo, speremo in stresemo v lonec. Zalijemo z vodo in zavremo ter na majhnem ognju kuhamo petnajst minut. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, korenje očistimo in narežemo na kolobarje. Stresemo v lonec z ješprenjem, solimo in popramo, dodamo kumino in premešamo. Po potrebi dolijemo vodo. Kuhamo, dokler se ješprenj ne zmehča. Govedino narežemo na poljubno velike kose in jo stresemo v ješprenj. Premešamo, pustimo vreti še minuto ali dve in potresemo s sesekljanim peteršiljem.