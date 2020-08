Kaj z bučkami: zamrznjene, vložene ali posušene

Zamrzovanje

Posušene uporabljamo kot sveže. FOTO: Soponbiz/Getty Images

Sušenje v pečici

Omaka v kozarcu

Kisle ali slane

Vložene popestrijo zimske jedilnike. FOTO: Elena_hramowa/Getty Images

Tu je sezona bučk. Njihovi plodovi hitro dozorevajo in ob bogati letini je skoraj nemogoče vse, ki zrasejo na vrtu, sproti pojesti. Bučke v hladilniku svežino ohranijo le do pet dni, operemo jih tik pred uporabo. Zato je dobro poznati načine, kako jih shraniti, da bi jih lahko uporabljali tudi v mesecih, ko se njihov čas na vrtu izteče.Bučke operite in narežite na centimeter in pol debele rezine ali kocke. Od dve do štiri minute jih kuhajte nad slano paro. Naj bodo mehke, a v sredini čvrste. Lahko jih skuhate tudi v soljeni vodi, in sicer od pol do ene minute. Če niste ljubitelj soli, jo nadomestite z dvema žličkama soka limone ali četrtino žličke muškatnega oreščka.Blanširane bučke razporedite po pladnju, počakajte, da se pohladijo, pladenj nato postavite v zamrzovalnik. Zamrznjene pospravite v vrečke ali posodice. V zamrzovalniku lahko počakajo do enega leta.Tako kot pri zamrzovanju bučke narežite na rezine ali kocke. Pečico segrejte na temperaturo od 50 do 70 stopinj Celzija. Narezane plodove v enem sloju razporedite po pekaču in jih sušite, da postanejo suhi ter krhki. Posušene bučke pohladite in jih pospravite v dobro zaprte posode.Shranite jih na temnem, hladnem in suhem mestu. Uporabljate jih lahko dva meseca, če bi jih radi ohranili dlje, tudi posušene lahko zamrznete in jih dodate juham, testeninam ali drugim jedem, v katerih sicer uporabljate sveže.Potrebujete 800 gramov paradižnika in dva kilograma in pol bučk. Paradižnik olupite in narežite na četrtine. Bučke narežite na kocke ali rezine. Paradižnik v posodi zavrite in kuhajte deset minut. Dodajte bučke in kuhajte še pet minut. Primešajte pet žličk soli in z vročo mešanico napolnite kozarce za vlaganje ter jih tesno zaprite.Podobno kot paprike, kumarice in drugo zelenjavo lahko vložite tudi bučke. Kisle ali slane bodo dobrodošla popestritev jedilnikov v zimskih dneh.Za kisle potrebujemo kilogram in pol bučk, tri decilitre alkoholnega kisa, devet decilitrov vode, deciliter olivnega olja, žličko sesekljane bazilike, pet žličk soli, tri stroke česna. Bučke narežemo na kocke ali rezine. Zavremo kis, vodo, olje, baziliko, česen in sol, dodamo bučke in kuhamo od pet do deset minut.S tako pripravljenimi bučkami napolnimo kozarce za vlaganje. Med polnjenjem vanje položimo kovinsko žlico, da zaradi vročine ne bi počilo steklo. Napolnjene kozarce dobro zapremo, pustimo ohladiti, potem pa pospravimo v shrambo.Za slane bučke potrebujemo kilogram in pol bučk, liter in pol vode, 30 gramov soli. Bučke narežemo na kocke ali rezine. Vodo in sol zavremo in počakamo, da se sol stopi. Dodamo bučke in kuhamo približno pet minut. S penovko iz tekočine poberemo bučke in z njimi napolnimo kozarce za vlaganje. Potem zalijemo s tekočino in kozarce dobro zapremo, počasi ohladimo in shranimo na temnem, hladnem mestu.