Kaj je bolj zdravo - kečap ali majoneza?

Kečap in majoneza sta prilogi, brez katerih si marsikdo sploh ne more predstavljati sendviča ali kakšne druge vrste hitre hrane. To drži.

Vprašanje, kateri od obeh je bolj zdrav, je težko, saj nobeno pravzaprav ni zdravo, a v tem besedilu bomo poskušali poiskati odgovor.

Ena čajna žlička kečapa ima 15 kalorij, vendar vse te kalorije izvirajo iz sladkorja. Kečap ne vsebuje niti maščob niti beljakovin. Poleg tega vsebuje veliko natrija (190 mg). Vendar pa je narejen iz paradižnika, zato vsebuje majhno količino antioksidantov. Preberite na Polet.si