Cold brew kava je mehkejšega, slajšega in manj kiselkastega okusa, nikakor pa ni to ledena kava. Pripravi se tako, da se združita kavna usedlina in hladna voda ter se skupaj namakata vsaj 12 ur. Osnova za ledeno kavo pa je vroč espresso. Z najnovejšim De'Longhijevim kavnim avtomatom Eletta Explore na cold brew kavo ni treba čakati 12 ur, kavoljubcem bo osvežitev s kofeinom na voljo v pičlih petih minutah.

