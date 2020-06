Juhe za vroče dni

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Med najbolj priljubljene spada kumarična. FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Tudi kuhane lahko jemo hladne.

Poletje je čas, ko štedilnik večkrat sameva, mi pa pripravljamo presne, hladne jedi, ki nam v vročini najbolj teknejo. Večinoma so pisane na kožo ljubiteljem zelenjave, ki pa jih seveda lahko obogatimo z drugimi sestavinami, na primer mesom na žaru. Poleg bogatih in nasitnih solat pripravljamo hladne zelenjavne juhe, najpogosteje jih spasiramo, lahko pa nekaj zelenjave pustimo narezane na koščke.Večino juh lahko pripravimo iz presne zelenjave, zlasti paradižnikovo ali kumarično, pa tudi korenčkovo. Če bi radi presno juho iz graha, izberemo čim bolj mlada in mehka zrna. Rdečo peso lahko malce skuhamo, preden jo zmeljemo. Nekaterim prija hladna tudi kuhana zelenjavna juha, ki bi jo sicer uživali toplo, v vročini pa se pravila pač spremenijo. Tako lahko spasiramo juho, ki je ostala od kosila, ni pa nujno. Stročji fižol, grah, koleraba, korenje in druga poletna zelenjava so prav imenitni, če jih jemo hladne. Vse to pa seveda ne velja za mesne juhe, ki so preveč mastne, da bi jih uživali ohlajene. Vsaj večina jedcev, morda je pa komu všeč.Pasirane presne zelenjavne juhe so podobne smutijem, sestavine stresemo skupaj in zmeljemo v blenderju. Dodajamo pa začimbe in zelišča in pogosto nekaj zelenjave dodamo v koščkih. Prav tako zraven postrežemo kruh, najbolje popečen, lahko pa ga narežemo na kocke, popečemo in stresemo v juho. S tem juho še malce zgostimo. Poletnim zelenjavnim juham dodajamo tudi smetano, jogurt ali nadrobljen mehki sir, feto, ali skuto, lahko jo potresemo z naribanim parmezanom.Prilijemo lahko nekaj kapljic oljčnega ali bučnega olja. Vse te sestavine lahko vmešamo v juho, lahko pa jih dodajamo že na krožniku ali v skodelici in jed s tem še malce okrasimo. Za okras in dodatno energijo poskrbijo trdo kuhana jajca, ki jih narežemo in položimo v juho na krožniku. Obvezno okrasimo s svežimi zelišči, peteršiljem, baziliko, komarčkom, odvisno, iz katerih sestavin je juha.Bazilika je obvezna pri paradižniku, peteršilj lahko dodajamo tako rekoč povsod. Dodajamo lahko tudi semena ali oreške. Če je juha pregosta, jo nekoliko razredčimo z zelenjavno jušno osnovo ali s sokom, če tega ni pri roki, pa kar z vodo.