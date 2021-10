Juha iz pečene buče

Za 4 osebe:

1 srednje velika buča (hokaido ali podobna)

1 čebula

polovica pora

malo maščobe

približno 1 liter bistre jušne osnove

malo balzamičnega kisa

1 dcl smetane

beli in kajenski poper

sol

Bučo očistimo (odstranimo notranjost, in če je treba, obrežemo še lupino) ter jo razrežemo na enakomerne kose. Položimo jih na namaščen pekač ter pečemo približno 25 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. Medtem na malo maščobe med mešanjem prepražimo nasekljano čebulo in por, ki smo ga na tanko narezali. Ko je oboje popraženo, dodamo pečeno bučo. Zalijemo z jušno osnovo, zmiksamo s paličnim mešalnikom in zavremo. Dodamo še balzamični kis, sol in poper ter čisto na koncu smetano. Po želji jedi, ko je že na krožniku, prilijemo malo bučnega olja in dodamo ščep bučnih semenk.

Ko so na šolskem vrtu pripravili zaključek vrtn(arsk)ega leta, se je ta juha,ki z oranžno barvo naravnost pooseblja jesen, grela v kotličku.