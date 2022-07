Recept: jogurtov kolač z nektarinami

Jogurtovo pecivo je idealno za kuharske začetnike, saj pri pripravi skorajda ne moremo narediti napake. Ne potrebujemo tehtnice, saj je merska enota kar jogurtov lonček. Namesto bele moke in sladkorja uporabimo polnozrnato in rjavega, sadje izbiramo poljubno, najbolje sezonsko, zdaj rastejo nektarine, pozimi vzamemo tisto iz kompota.

Pomembno je, da sadje narežemo na tanke rezine, ne več kot centimeter debelo, da se bo speklo hkrati s testom.

Za 4 osebe:

1 jogurt

2 jogurtova lončka moke

1 jogurtov lonček sladkorja

2 jajci

1 pecilni prašek

1 vaniljev sladkor

3/4 jogurtovega lončka olja

1 kg nektarin

Jajca, sladkor in vaniljev sladkor penasto umešamo. Moki primešamo pecilni prašek. V jajčno maso počasi dodajamo moko, jogurt in olje in ves čas mešamo. Ko dobimo gladko, enakomerno zmes, jo zlijemo v pomaščen pekač, lahko ga obložimo s peki papirjem. Nektarine operemo, po želji olupimo in narežemo na krhlje, koščico zavržemo. Krhlje enakomerno razporedimo po testu in takoj potisnemo v pečico, ki smo jo ogreli na 200 stopinj. Pečemo dobrih dvajset minut.