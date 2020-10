Jogurtov kolač (RECEPT)

Potrebujemo

200 g moke

2 žlički pecilnega praška

½ žličke soli

150 g sladkorja

180 ml grškega jogurta

žlica naribane limonine lupine

120 ml olja

2 jajci

žlička vanilijevega sladkorja



1. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Pekač, lahko škatlast za kruh ali pa okrogel za torto, dobro premažemo z maslom in obložimo s papirjem za peko.2. V skledi pomešamo moko, pecilni prašek in sol, v drugi skledi jajca penasto umešamo s sladkorjem in naribano limonino lupinico. Dodamo grški jogurt, olje in vaniljo ter premešamo. Dodamo moko s pecilnim praškom in premešamo s kuhalnico, testo naj bo gladko, brez grudic.3. Testo vlijemo v pripravljen pekač in pečemo kakšnih 40 minut, naredimo preizkus z zobotrebcem: če je čist, ko ga povlečemo iz kolača, je pecivo pečeno.4. Zvrnemo ga na rešetko in ohladimo, preden postrežemo, potresemo s sladkorjem v prahu. Zraven se prileže skodelica kave ali čaja.