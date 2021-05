Jetrni cmoki (RECEPT)

Za 4 osebe:

250 g piščančjih jeter

1 žemlja

2 dl mleka

1 manjša čebula

1 strok česna

1 jajce

sol, poper

maslo

timijan

šopek svežega peteršilja

2–3 žlice drobtin

Žemljo narežemo na koščke in prelijemo s toplim mlekom. Čebulo in česen olupimo, drobno nasekljamo in svetlo prepražimo na maslu. Jetra očistimo, operemo in osušimo. Drobno jih narežemo in zmeljemo v blenderju. Prestavimo jih v skledo, dodamo ohlajeno praženo čebulo, jajce in koščke žemlje, ki smo jih dobro oželi. Premešamo in začinimo s soljo, poprom in timijanom ter potresemo z drobtinami. Peteršilj operemo, osušimo, nasekljamo in dodamo masi. Dobro premešamo z rokami, da se sestavine enakomerno razporedijo in dobimo kompaktno maso. Po potrebi dodamo drobtine in še enkrat premešamo. Z žlico zajemamo maso in z mokrimi rokami oblikujemo kroglice ter jih dobrih deset minut kuhamo v juhi.

V klasično nedeljsko govejo juho zakuhamo rezance, vlivance ali različne cmoke, na primer zdrobove, najbolj imenitni pa so jetrni. Poleg piščančjih oziroma kokošjih jeter lahko uporabimo svinjska ali telečja.Okusna so tudi pražena ali v sočni omaki, zabeljeni s kislo smetano, iz njih pa naredimo tudi sijajno domačo pašteto. Ker so hitro pokvarljivo živilo, jih porabimo čim prej, najbolje še isti dan, ko smo jih kupili.