Ješprenjeva zloženka

Za 10 oseb:

300 g ješprenja

100 g fižola v zrnju

2 ali 3 čebule

2 stroka česna

2 ali 3 korenčki

pol gomolja peteršilja

za oreh gomolja zelene

2 lovorova lista

malo nasekljanih peteršiljevih (ali luštrekovih) listov

malo mlete paprike (če imamo)

nekaj žlic olja (ali dve žlici masti)

sol, poper

V eni posodi čez noč namočimo opran ješprenj, v drugi prav tako čez noč namočimo prebran fižol. Na maščobi prepražimo nasekljano čebulo. Ko zarumeni, dodamo na pol centimetra velike kockice narezano zelenjavo, nekaj minut pražimo in nato vmešamo še nasekljan česen. Na hitro pomešamo, dodamo odcejena ješprenj in fižol. Zalijemo z vodo, dodamo začimbe ter kuhamo približno eno uro na rahlem ognju, da le malo vre. Vmes nekajkrat pomešamo, da se ne prime na dno.

Če je treba, med kuhanjem dodamo nekaj vode, da nastane ravno prav gosta enolončnica. Na koncu solimo in popramo. Če bomo prvi dan pojedli le polovico, preostanek ohladimo in shranimo v hladilnik. Dan pozneje bo verjetno treba pri pogrevanju dodati malo vode, jed pa bo – preverjeno – še boljša! Naslednji dan lahko v enolončnico vmešamo na kockice narezan olupljen krompir, zalijemo z vodo, solimo, dodamo še katero začimbo in kuhamo pol ure oziroma toliko časa, da je krompir gotov.

