Jesenski junaki – jabolka

Verjamemo, da ima vsaka ljubiteljska kuharica med naborom svojih najljubših receptov tudi nekaj takšnih, ki v ospredje postavljajo jabolka. Pobrskali smo po naši zbirki in vam prinašamo nekaj jesenskih idej, kako ta sadež spravimo v kakšno fino, ne preveč zapleteno sladico. Najprej je tu, seveda, zavitek. Zanj lahko pripravimo domače vlečeno testo, če se bojimo lukenj in luknjic, ki tako rade nastanejo, ko testo vlečemo do tankega, ponujamo nekaj bližnjic: kupimo lahko bodisi vlečeno bodisi listnato testo. Nanj preprosto naribamo jabolka – vsaj kilogram jih bomo potrebovali. Začinimo z mletim cimetom, lahko tudi s klinčki, dodamo sladkor po okusu in še nekaj žlic drobtin. Po želji dodamo skuto. Zavijemo in spečemo, zavitek med peko še pomažemo z jajcem ali z mešanico mleka in olja, lahko tudi z malce jabolčnega soka.

Vsaka kuharica ima svojega jabolčnega favorita.

Naslednja klasika, ki je zlata vredna, je jogurtovo pecivo. Saj veste, tisto, ki smo ga v osnovni šoli pekli pri urah gospodinjstva. Potrebujemo 1 čvrsti jogurt, nato pa jogurtov lonček uporabimo za mersko enoto; zraven odmerimo dva lončka moke, ki ji dodamo pecilni prašek, en lonček sladkorja, dve jajci in polovico lončka olja. To združimo, maso razporedimo v namaščen pekač, na vrh dodamo na rezine narezana jabolka in spečemo.

Vsakokrat znova se spomnimo še na eno sladico iz otroštva, to so jabolka v srajčkah. Zanje uporabimo malce gostejše testo kot za palačinke; v njem povaljamo olupljene in izkoščičene kolutke jabolk. Ocvremo v olju z obeh strani in jed še toplo dopolnimo z malo kristalnega sladkorja ter mletim cimetom.

Klasika: štrudelj – ta je z dodatkom skute. FOTO: Špela Ankele

Sveža jabolka so odličen dodatek domačim granolam in dobrodošla dopolnitev pečeni proseni kaši. To skuhamo in ohladimo, dodamo s sladkorjem razžvrkljane rumenjake, nato previdno še beljakov sneg. V zmes lahko dodamo koščke suhih sliv pa seveda jabolko, naribano na grobo ali narezano na majhne kocke. Če jih imamo radi, dodamo v rum namočene rozine, sicer pa so rozinam odličen približek brusnice. Po želji dodamo prgišče na grobo nasekljanih lešnikov ali orehov. Zmes prelijemo v namaščen pekač in spečemo v primerno ogreti pečici.