Jerneja Jančar: ajdove palačinke na bučnem olju

FOTO: Zmago Rajbar

V skledo damo mleko, jajca, ščepec soli, žličko sončničnega olja in obe moki.

Dobro premešamo, da dobimo maso za palačinke.



Pustimo jo počivati približno 30 minut.



Pred pečenjem masi dodamo še mineralno vodo in znova dobro premešamo.

V toplo ponev kanemo nekaj kapljic bučnega olja. Ko lepo zadiši, vlijemo v ponev maso za palačinke. Palačinke spečemo po znanem postopku: najprej na eni, potem obrnemo in še na drugi strani.



Odlagamo jih na krožnik in jih sproti pokrivamo s pokrovko, da ostanejo tople.

Ko so nared, jih namažemo z medom z bučnimi semeni.

Za približno 10 palačink:

120 g ajdove moke

60 g pšenične moke

1 velik ščepec soli

3,5 dl domačega mleka

2 jajci

1 dl mineralne vode

sončnično olje

bučno olje

med z bučnimi semeni

smo srečali na Brdu, kjer je bil Dan domačih dobrot. Na več kot 40 stojnicah so kmetovalci predstavili večinoma gorenjske izdelke, med redkimi kmetijami iz drugih delov Slovenije pa je bila Kmetija okusov Jančar, ki sta jo zastopali Jerneja Jančar ter mlada in nadvse prijetno zgovornaTakole o kmetiji, ki jo najdemo v Črešnjevcih, pove Jančarjeva: »Naša kmetija je tradicionalna slovenska kmetija z večstoletno tradicijo. Še vedno se ukvarjamo z govedorejo in prašičerejo, obdelujemo vinograd z 10.000 trtami sorte chardonnay, kokoši nesnice pa se prosto sprehajajo po dvorišču. Naša največja strast pa so buče, v katere smo zaljubljeni. Ponujamo odlično bučno, sončnično, babičino olje, narejeno po receptu moje babice, ki je mešanica bučnega in sončničnega olja, med z bučnimi semeni, bučno moko, hrustljavi mediteranski posip oziroma začimbno mešanico prav tako iz buč, ajdovo kašo in moko, domača kokošja jajčka, jabolčni kis, različne vrste medu in še kaj bi se našlo,« našteje. Vinska kraljica Radgonsko-Kapelskih goric med letoma 2012 in 2014 doda: »Naša mama Jožica Jančar je bila osem let predsednica Društva podeželskih žena Gornja Radgona, oče je dejaven v Govedorejskem društvu Gornja Radgona, sama pa sem aktivna članica Čebelarskega društva Sveti Jurij ob Ščavnici in Društva vinogradnikov Gornja Radgona.«Še recept: zanimiv je tudi zato, ker so vse sestavine, razen soli, pšenične moke in mineralne vode, pridelane na domačiji Jančar.