Jedi na žlico vse leto

Mineštra, enolončnica, ričet, jota, pasulj ... vse te jedi imajo skupni imenovalec, so namreč jedi na žlico. V naši kuhinji so precej priljubljene vse leto, še posebno pa se priležejo pozimi, ko nam najbolj prijajo tople jedi. Imajo še nekaj skupnih lastnosti, predvsem to, da so precej enostavne za pripravo, običajno ne zahtevajo preveč časa, skuhamo pa jih lahko v večjih količinah in po potrebi pogrevamo.

Jota s kislim zeljem ali repo prijetno pogreje. FOTO: Alleko/Getty Images

Pogosto jih podložimo s praženo čebulo in česnom, na koncu pa zgostimo, in sicer s prežganjem, podmetom iz moke, zmečkanim krompirjem ali drugimi gostili. Lahko so mesne, vegetarijanske ali veganske, prav vse pa so nasitne in krepčilne, zlasti če vanje zakuhamo še kakšno žito, kašo, testenine ali krompir.

Dobrodošlo je, če jih namesto z vodo zalivamo z jušno osnovo, mesno ali zelenjavno, saj bodo tako še bolj izrazite, seveda pa ne skoparimo z začimbami in svežimi zelišči, če jih morda gojimo na okenski polici. Ne moremo zgrešiti s peteršiljem, šetrajem, lovorjem, v nekatere lahko dodamo kumino, pa seveda poper, na koncu lahko okus popestrimo še z žlico smetane ali kisa, zanimiv okus bo dal tudi kozarec vina.

Med zimskimi jedmi na žlico ne moremo mimo jote, saj sta kislo zelje in repa stalnica na naših jedilnikih. Joti praviloma dodamo krompir in fižol v zrnju ter meso ali klobase, oboje običajno prekajeno. Prekmurska različica kisle repe je bujta repa, v kateri se kuhajo kosti, namesto fižola in krompirja pa ji dodajo proseno kašo. Ko smo pri kaši, omenimo še tradicionalni ričet iz ješprenja, iz suhega fižola pripravimo pasulj, v katerem prav tako ne sme manjkati prekajeno meso ali klobasa.

Lahko jih skuhamo za dan ali dva vnaprej.

Okusne jedi na žlico pripravimo tudi iz svežega mesa, med najbolj znanimi so golaž, bograč in obara, precej podobne, a z nekaj specifikami. Medtem ko golažu in bograču dodajamo paradižnik in rdečo papriko, ki jima daje značilno barvo, kuhamo pa ju tako dolgo, da se čebula povsem razpusti in jed postane gosta, je obara bolj bistra in brez rdečih dodatkov. Golaž in bograč pripravljamo iz rdečega mesa, obaro pa lahko tudi iz perutnine, najbolj znani različici sta telečja obara in ajmoht, ki je pripravljen iz piščančjega ali kokošjega mesa.