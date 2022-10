To so jedi, ki dišijo po jeseni (FOTO)

Prva ideja, ki pride prav ob dneh, ko se ti zdi, da v shrambi skorajda ničesar več ni, je zagotovo zelenjavni golaž. Takole nam je nekoč na vprašanje, kaj je ključno pri pripravi golaža, odgovorila vodilna madžarska gastronomska strokovnjakinja in kulinarična blogerka Zsófia Mautner: »Sestavine. Dobra mleta paprika.«

Jabolka v srajčki, tudi v šlafroku FOTO: Špela Ankele

Zatem pa je dodala še dva ključna elementa: »Pomembni sta še dve sestavini – maščoba in čebula. Čebule potrebujemo res veliko, saj poskrbi za omako. Vse drugo pa so dodatki, in to je največkrat meso, a tudi krompir, ribe, jajca, zelenjava … Poleti denimo lahko pripravimo odličen golaž iz stročjega fižola!« Na maščobi počasi prepražimo čebulo, zatem dodamo dobro mleto papriko in nato še sezonske sestavine, zraven gre lahko kup zelenjave: od že omenjenih krompirja in stročjega fižola prek svežega zelja (ki ga za hrustljavost dodamo na koncu), tudi korenja.

Še ena fina jed, na katero se lahko spomnimo takole na jesen, je prežganka. Naše mame so jo rade pripravljale, na prežganke so se večkrat spomnile tudi babice, bolj ali manj posrečene verzije smo jedli v vrtcih ali šolah. Ena najboljših se mi je vtisnila v spomin pred leti, ko jo je v eni od briških vasic pripravil Alessandro Gavagna (La Subida, ena Michelinova zvezdica). Zakaj je bila tako posebna? Ker je chef vanjo vmešal koromačev cvet – tega pa ni dobil na italijanski tržnici, ampak se je ponj podal v Ljubljano. Takole je pripravil super prežganko: na maslu je prepražil moko, dodal juho, potem majaron in čisto za finiš posušen koromačev cvet.

Prežganka – preprosto in poceni FOTO: Špela Ankele

Če omenimo še jesenski desert – ultimativna sladica mojega otroštva so bila bržčas jabolka v srajčkah. Enostavna je njihova priprava: olupimo jih in izdolbemo sredico, nato jih narežemo na pol centimetra debele kolutke. Te povaljamo v zmesi, nekoliko gostejši kot tisti za palačinke, in drugega za drugim z obeh strani ocvremo v ravno prav segretem olju. Postrežemo s kristalnim sladkorjem in posujemo s cimetom. Zanimivo: takšna jabolka ponekod niso za sladico, ampak jih postrežejo kar k enostavni enolončnici, nekako namesto kruha.