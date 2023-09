Jed, s katero boste svoje goste »sezuli«

Če pripravljamo družinski piknik ali popoldansko druženje ob kozarcu izbrane pijače, se kar nekako spodobi, da za goste pripravimo nekaj finega, dišečega in še rahlo toplega. Denimo fokačo, saj jo je res enostavno pripraviti, sestavine zanjo pa imate verjetno že ta trenutek kje pri roki. Malo smo se poglobili v to kultno jed, ki izhaja iz Italije, in ugotovili tudi, česa absolutno ne sme biti v tem ploščatem kruhu.

Kot sta nam povedali Emanuela Raggio in Anna Merulla, ki ju na spletu najdemo pod imenom BeautifulLiguria, so fokači podobno jed iz moke, vode in olja pripravljali že Feničani. Danes je v Genovi in okolici najbolj priljubljena fokača genovese, imenovana tudi a fügassa – to je do dva centimetra visok ploščat kruh z globokimi luknjami, ki je povrhu naoljen, da se lepo blešči, okrašen pa je z zrni soli.

Odlična je za dopoldansko malico ali zvečer kot uvod v večerjo.

V Italiji poznajo več vrst fokač, a najbolj znana in v Liguriji vseprisotna je genovska, za katero sta nam sogovornici pojasnili, da jo domačini jedo tudi tako, da jo namakajo v kapučino: »Odlična je tudi za dopoldansko malico ali zvečer kot uvod v večerjo. Jemo jo samostojno ali z drugo hrano – takrat pač nadomesti kruh.«

In katere sestavine so nujne za pripravo te dobrote? »Moka, ekstra deviško oljčno olje, kvas, voda, sol in slad, narejen iz fermentiranega žita, ki da fokači čudovito zlato skorjico in bogato aromo,« italijanski sogovornici naštejeta sestavine slavnega ploščatega kruha, v katerega značilne luknjice naredimo tako, da prste pred peko vtisnemo v testo.

Fokača s pisanimi paradižniki. FOTO: Špela Ankele

Zatem so tu še dodatki, med katerimi je lahko celo mlada čebula. To v Genovi narežejo na polcentimetrske rezine, pri čemer uporabijo tudi zeleni del. Čebulo nato pomešajo z nekaj žlicami oljčnega olja, dodajo še sol in nadev razporedijo po fokači, tik preden gre v pečico. Pečemo jo podobno kot pico, v domači pečici na najvišji temperaturi, in sicer toliko časa, da se lepo obarva.

Kaj pa je tisto, česar Italijani nikdar ne bi dodali fokači? Svinjska mast, sta prepričani ustanoviteljici spletnega mesta BeautifulLiguria, ki še pojasnita, da to sestavino večkrat uporabljajo v pekarnah, v tradicionalnih receptih pa masti nikoli ni.