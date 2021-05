Jajca v solati

Za 4 osebe:

10 jajc

1 šopek mlade čebule

sol, poper, oljčno olje

3 žlice kisle smetane

3 žlice jogurta

Jajca trdo skuhamo, ohladimo in olupimo. Čebulo očistimo, narežemo na kolobarje in stresemo v skledo. Dve jajci narežemo na polovice, preostala na koščke. V skledi razžvrkljamo kislo smetano in jogurt, solimo in popramo ter pokapljamo z oljem. Zlijemo na sesekljano čebulo in dobro premešamo. Razdelimo v štiri skodelice in v vsako dodamo na koščke narezana jajca. Rahlo premešamo in okrasimo s polovicami jajc. Po želji še poškropimo s kisom. Ponudimo ohlajeno s črnim kruhom.

Mnogim se pocedijo sline, ko pomislijo na solato iz kuhane govedine iz juhe, čebule in trdo kuhanih jajc, ki jo običajno prelijemo z bučnim oljem in kisom. Zelo okusna je tudi brezmesna različica, namesto bučnega pa lahko uporabimo tudi oljčno ali drugo olje. Jajčna solata ne potrebuje posebnih začimb, le malo soli in skoraj obvezno poper, čeprav nismo ljubitelji pikantne hrane.Za solato morajo biti jajca res trdo kuhana. Če ne bodo povsem sveža, jih bomo laže olupili, lupljenje pa si olajšamo tudi tako, da kuhana hladimo pod tekočo mrzlo vodo.