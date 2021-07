Jajca s špageti iz bučk

Za 4 osebe:

2 bučki

8 jajc

sol, poper, olje

3 stroki česna

rezina masla

1 šopek svežega koriandra

Bučke operemo, po potrebi olupimo in z rezalnikom narežemo na tanke špagete. Česen olupimo in stremo, koriander operemo, osušimo in nasekljamo. Nekaj vejic pustimo za okras. V ponvi raztopimo maslo in nanj stresemo strt česen. Premešamo in dodamo bučke. Na srednjem ognju med mešanjem dušimo, da bučke ne ovenijo, dovolj bo nekaj minut, potresemo s koriandrom in premešamo. V drugi ponvi na olju spečemo jajca na oko, na koncu jih rahlo solimo in popramo. Bučke razdelimo na štiri krožnike in na vsakega damo po dve pečeni jajci. Okrasimo z vejicami koriandra in postrežemo.

Jajca so idealno živilo, ko je treba pripraviti kaj na hitro. Iz njih lahko pripravimo zajtrk, večerjo, malico pa tudi kosilo. Poleti moramo biti pazljivi, saj se sveža jajca hitreje pokvarijo. Med najbolj priljubljene jedi spadajo jajca na oko, ki jih lahko obogatimo z različnimi dodatki. Pogosto jih postrežemo na rezini popečene slanine ali pršuta, če ne maramo mesa, pa pripravimo podlogo iz popečene ali dušene zelenjave.Primerni so na rezine narezana paprika, kolobarji iz jajčevcev ali bučk, poskusimo pa lahko tudi z zelenjavnimi špageti, ki jih naredimo iz bučk, korenja, pese ali druge zelenjave.