Jagodna torta z vaniljevim moussom (VIDEO)

Navdih za to tortico sem dobila v francoski klasiki, ki se imenuje fraisier in pomeni jagodna torta. V originalu je pripravljena z biskvitom in klasično slaščičarsko vaniljevo kremo ter obdana z jagodami tako privlačno, da nemudoma dobi vso našo pozornost in povzroči val občudovanja.

Več na Odprti kuhinji.