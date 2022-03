Jabolka za razgibane in raznolike jedi (FOTO)

Ni novost: hrana (in tudi vse drugo) se draži. Zato smo se po namigu Ekologov brez meja, ki z Lidlom v Škofji Loki pripravljajo pilotni projekt Hrana svoje mesto najde, tokrat zazrli v jabolka – v tista jabolka, ki že nekaj dni samevajo v košarici za sadje.

Ena od priljubljenih jedi: jabolka v srajčki, imenovana tudi jabčka v šlafroku.

Najpomembnejši korak k temu, da hrana (in z njo vred naša jabolka) ne bi potovala v smeti, je načrtovanje, ki zajema tako načrtovanje jedilnika kot tudi nakupov. To v praksi pomeni, da preden se odpravimo v trgovino ali na trg, razmislimo, kaj bomo v prihodnjih dneh kuhali. Če to storimo, bomo bržčas poskrbeli za manj odpadne hrane, pa še zapravili bomo manj.

Drugi korak pa lahko naredimo s pomočjo iznajdljivosti in prilagodljivosti, saj lahko z malo razmisleka iz ostankov včerajšnjega kosila pričaramo kaj novega ali pa v okusen obrok spremenimo tisto, kar nam trenutno ostaja v hladilniku. Spomnimo: po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je predlani vsak prebivalec naše države zavrgel povprečno 68 kilogramov hrane, kar je kilogram več kot leto prej.

Jabolka nam lahko delajo preglavice ter pokvarijo preostala jabolka in druge sadeže.

Če se torej vrnemo k jabolkom: »Prav jabolka so tista, ki nam lahko delajo preglavice ter pokvarijo preostala jabolka in druge sadeže. Poleg banan, nektarin, paradižnika, breskev in marelic so jabolka sadeži, ki oddajajo plin etilen, ki pospeši zorenje drugih sadežev. Zato je ta živila modro (ali bolj rečeno zeleno) hraniti ločeno od drugih,« so zapisali Ekologi brez meja. In dodali: »Seveda pa ne moremo reči, da so jabolka gnila jajca med sadeži.

Ob pravilnem shranjevanju jih odlikuje njihova dolga obstojnost. To vam bo najbolj uspelo, če jih boste shranjevali v hladni in suhi kleti, sadeže ovili v časopisni papir in redno ločevali pleve od zrnja. Večino drugih vrst sadja in zelenjave razen tropskega sadja hranimo v hladilniku, stebelno zelenjavo pa lahko hranimo kot šopek rož.«

Kaj lahko naredimo, ko vidimo, da nam ostajajo jabolka? Marsikaj! Lahko jih narežemo in skupaj s preostalim sadjem in malenkostjo vode ter cimeta spremenimo v napitek oziroma smuti. Lahko pripravimo malce gostejše testo kot za palačinke, vanj pomočimo kolutke jabolk in jih ocvremo. Lahko pripravimo zavitek. Dodajmo še ta dva predloga: jabolka lahko spremenimo celo v juho, kar so rade storile že naše iznajdljive babice, ali pa jih, za spremembo, kar surova naribamo na solato!