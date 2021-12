Recept za odlične jabolčne štruklje

Za 4 osebe:

Vlečeno testo

0,5 l bele moke

0,25 l tople vode

1 celo jajce

sol

1 rezina surovega masla

limonov sok ali kis

olje

Nadev

4 žlice kisle smetane (ali 2 žlici masti)

1 jajce

pest belih krušnih drobtin

pest pšeničnega zdroba

5 olupljenih in naribanih jabolk

pest sladkorja

pest opranih rozin

malo cimeta

žlica krušnih drobtin

Najprej iz vseh sestavin pripravimo in pregnetemo testo, ki naj počiva. Potem pripravimo nadev. V skledi zmešamo kislo smetano (ali mast) in jajce. S tem namažemo razvaljano in razvlečeno testo ter ga potresemo z drobtinami, zdrobom, naribanimi jabolki, sladkorjem, rozinami in cimetom. Testo zvijemo in zavijemo v ožet moker prtič ter povežemo z nitjo. Kuhamo v široki kozici v osoljeni vreli vodi (približno tri do štiri prste) pol ure. Štruklje vzamemo iz prtiča, narežemo na približno 2 cm debele rezine in zabelimo z maslom, na katerem smo zarumenili žlico krušnih drobtin. Po želji lahko potresemo z žlico sladkorja ali pokapamo z medom.