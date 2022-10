Izbira kave razkriva, kakšna osebnost ste: čustveni ljudje pijejo kapučino, močni ljudje pa …

Za večino ljudi je skoraj nepredstavljivo, da bi začeli dan brez skodelice kave. Ne glede na to, ali je to domača kava z mlekom ali pa imate raje kakšne bolj posebne kave, lahko to veliko razkrije o vaši osebnosti. Kakšno si najraje privoščite? Kaj izberete v baru ali restavraciji in kaj to pove o vas?

Ekspreso (espresso)

Ta kava je hitra in preprosta, kakor ste vi. Ne lažete, poveste, kar mislite, in delate, kar hočete. Radi ste glavni in kritizirate druge, da jim »odprete oči«. Nikoli ne zapravljate svojega časa in ga ne razdajajte tistim, ki vam niso mar, niti ga ne porabljate za pitje kave in ogovarjanje.

Dvojni ekspreso

Ste tip osebe, ki razmišlja logično. Ste zelo praktični, niste dovzetni za nihanje razpoloženja. Ste podoben tip kot ljubitelja ekspresa, pri vas pa te lastnosti še bolj pridejo do izraza. Ste delavni, imate jasne ideje in pri delu dajete vse od sebe.

Ristreto (ristretto)

Ristreto je pravzaprav skrajšana oblika ekspresa, torej enaka količina mlete kave, vendar ekstrahirana s finejšim mletjem z manj vode. Vendar, kot pravijo baristi po svetu, večina ljudi ne more oceniti, ali so dobili ekspreso ali ristreto, torej ne znajo jasno razlikovati. Zato velja, da ga pijejo tisti, ki se radi šopirijo s prefinjenimi izrazi in se imajo za izjemno prefinjene osebe, čeprav je resnica daleč od tega.

Ekspreso z mlekom

Če pijete kavo z mlekom, imate morda težave pri sprejemanju odločitev. Ste sproščene narave in niste pretirano zaskrbljeni, ne analizirate vsake odločitve. Pravzaprav je vaša narava taka, da veliko razmišljate in nato pustite domišljiji, da pretehta vse možnosti na lagoden način. Ker pijete kavo z mlekom, imate radi udobje. Jutranja kava z mlekom je le eno od tistih malih udobij, zaradi katerih je vredno živeti.

Makijato (macchiato)

Je ekspreso z nekaj mleka mleka in tisti, ki uživajo v tej vrsti kave, so dobro organizirani, vse naredijo pravočasno, so zanesljivi in ​​zvesti. Radi si odmerjajo užitke, a ne pretiravajo.

Bela kava (latte)

Ste nekdo, ki uživa v udobju, pa tudi nekdo, ki rad ugaja ljudem. Tako kot vaš 'latte', želite omiliti »grenkobo življenja«. Ste sproščeni, zanesljivi, realni, a imate težave pri odločanju. Uživate v preprostem udobju življenja. Možno je, da ste lastnik mačke.

Kapučino

Če vedno izberete kapučino, pomeni, da ste romantična in optimistična oseba, prefinjene narave. Ste ustvarjalni, domiselni, sanjavi, nekoliko skrivnostni. Težava je v tem, da so vaši cilji kratkoročni in se jim hitro odrečete. Pogosto ste nerealni, ne samo ko analizirate druge, ampak imate napačno sliko tudi o sebi.

Irska kava

Baristi po vsem svetu se strinjajo – ljubitelji irske kave so večinoma 'legende', ki puščajo velike napitnine. So glasni, zanimivi, neposredni. Znajo pa pretiravati, in če z naročanjem takšnih kav pretiravajo, je možno, da imajo težave z alkoholom, poroča portal Daily Mail.

Domača (turška) kava

Ti ljudje nimajo časa za »eksprese in druge neumnosti, saj to ni kava«. Pri njih veste – domača, malo močnejša, s sladkorjem ali brez. Tisto jutranjo kavo bolj kot kar koli drugega srkajo počasi, uživajo sami s seboj, zato jih ne motite, dokler ne popijejo prve skodelice. Z njimi ni šale, vedo, kaj in kdaj hočejo, lahko rečemo, da so zelo odločne osebe.

Ledena kava

V večini primerov so takšni ljudje v koraku z modnimi tokovi in radi preizkušajo nove stvari. Pogosto so zelo ustvarjalni, lahko pa tudi površni.