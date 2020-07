Iz vsakdanjih sestavin nekaj slastnega

Kar brez tehtnice

Danes začenjamo Kuhanje v karanteni. Zakaj? Ker je povpraševanja po preprostih receptih vse več in ker imamo zbranih že precej idej, kako iz poceni in vsakdanjih sestavin pripravimo nekaj okusnega.Za začetek kuhanja v karanteni smo izbrali zares enostaven recept za jogurtovo pecivo. Zakaj? Ker smo prepričani, da imate vse sestavine doma, samo malo je treba pobrskati po hladilniku in omaricah. A ne samo zato: tega recepta se lahko lotijo tudi kuharski začetniki in vsi tisti, ki še nikdar niso spekli peciva.Prav vam bo prišel tudi takrat, ko pri roki ne boste imeli kuhinjske tehtnice, saj sestavine odmerjamo kar z navadnim jogurtovim lončkom (tistim, ki vsebuje 180 g jogurta).To je sicer eden mojih najljubših receptov, ki sem si jih že v osnovnošolskih časih zapomnila na pamet. Sčasoma je jogurtovo pecivo, kot tudi mnogo preostalih jedi, v moji kuhinji doživelo nekaj predelav in izboljšav.Recimo: jajci in sladkor najprej res dobro stepemo z električnim mešalnikom, da zmes zelo naraste in se obarva svetlo rumeno. Potem mešalnik odložimo in vmešavanje preostalih sestavin lepo nadaljujemo s silikonsko kuhinjsko lopatko, ki ji rečemo tudi spatula.Druga predelava recepta je v tem, da lahko kolač – preden ga vtaknemo v pečico – po vrhu obložimo, sestavine pa so lahko različne. Denimo z jabolki, narezanimi na krhlje, ki jih lepo razporedimo po vrhu peciva. Pecivo lahko posujemo tudi s pestjo zamrznjenih borovnic. Ali pa s kolobarčki banan, ki jih moramo porabiti, saj se iz rumene že počasi spreminjajo v rjavkasto barvo. In tudi s kakšnim vloženim sadjem, denimo na tanke rezine narezanimi breskvami iz kompota, vloženim ananasom, hruškami ...Zanimivo je tudi, da se značilni, rahlo kiselkasti okus jogurta v tem pecivu skoraj izgubi, zato lahko dodamo tudi čokolado. Mi smo ta teden po vrhu posuli čokoladne okruške (ali na grobo narezano čokolado) in pecivo je šlo v promet kot vroče žemljice.Kdor bi rad eksperimentiral, ga lahko (brez dodatkov na vrhu) speče v okroglem pekaču. Pečenega ohladite, prerežite na pol, prerezani del namažite z marmelado ter pokrijte. Če boste takšno mojstrovino oblili s čokoladnim prelivom, bo nastala čisto zgledna tortica – kot mala pozornost za vse tiste, ki ravno praznujejo rojstni dan. Ali pa kar tako, za lepši dan. Špela Ankele