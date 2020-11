Iz ponve ali lonca, vselej je odličen

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tudi za kostanj velja, da ga lahko naberemo dva kilograma na osebo. FOTO: Vannamoro/Getty Images

Iz njega pripravimo odlične sladice, za katere pa moramo vedeti, da so zelo nasitne.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Jesen je čas, ko nas v gozd zvabijo tudi jesenski plodovi. FOTO: Ezaka Rakotondramanana/Getty Images

Sezona nabiranja kostanja gre sicer h koncu, a nekaj ga bomo še lahko našli, če se odpravimo v gozd na prava rastišča. Predvsem pa ga lahko še kupimo, tako na tržnici kot v trgovini, pečejo pa ga tudi kostanjarji po večjih mestih. Kostanj je, poleg gob, najbolj priljubljen jesenski plod, ki ga nabiramo v naravi. Je okusen in hkrati hranljiv, tako da je v prehrani naših prednikov igral kar pomembno vlogo.Danes ga cenimo bolj kot priboljšek, uživamo pa ga samostojno, bodisi pečenega bodisi kuhanega, a ga dodajamo sladkim in slanim jedem. Zelo dobro se poda k jesensko-zimskim dobrotam, ki jih bomo kuhali v hladnih dneh. Kuhanega obvezno dodajamo martinovi pojedini, torej pečeni perutnini in dušenemu zelju, kostanjev pire pa je osnova za sladice, na primer torto ali sladko kremo.Najpogosteje pa se znajde na krožniku ali v skledi kuhan ali pečen. Kuhati ga je bolj enostavno, stresemo ga v veliko posodo ali korito, polno vode, in izločimo plodove, ki priplavajo na vrh. Ti so namreč praviloma neužitni. Odstranimo tudi nečistoče in kostanj stresemo v lonec. Kuhamo ga v veliki količini osoljene vode okoli 45 minut, odvisno od debeline plodov. Pečen bo nekoliko prej, vzelo pa nam bo nekaj več časa, saj moramo vsakemu plodu z nožem narediti zarezo v lupino.Tako se bo bolje spekel, pa še nevarnosti se izognemo, saj bi ga neprerezanega na vročini lahko razneslo. Pečen kostanj je najboljši še vroč, tako da ga pečemo sproti, kakor izginja iz sklede. Pečemo ga lahko v ponvi, brez maščobe, kupimo lahko tudi posebno ponev za ta namen, ali pa zunaj na žaru, na posebnih rešetkah. Kuhan kostanj je vsestransko uporaben, je pa precej zamudno opravilo lupljenje plodov.Pri tem je namreč dobro, da odstranimo tudi tanko kožico, ki se skriva pod lupino, saj je ta grenka. Olupljenega uživamo kar tako ali ga predelamo v različne jedi. Čudovita je gosta jesenska kostanjeva juha, ki jo zmeljemo s paličnim mešalnikom, ali pire, ki ga postrežemo k mesnim ali zelenjavnim jedem, na primer dušenemu zelju, podobno kot krompirjev pire.Kuhan kostanj lahko tudi zamrznemo, celega ali pretlačenega, in ga pozimi dodajamo jedem. Ne pozabimo tudi na kostanjeve sladice, imenitna je kostanjeva torta v različnih kombinacijah, lahko pripravimo tudi takšno, ki je ni treba peči.