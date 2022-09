Utrip budimpeških tržnic: iskrive ideje za nova kuharska raziskovanja

Golaž in slaščice – od rezin žerbo do torte doboš – poznamo vsi. Mleto papriko, ostro in blago, tudi. A kakšne so madžarske tržnice? Ob izteku poletja smo bili v skoraj dvomilijonskem glavnem mestu sosednje države, zavili na dve tržnici in domov prinesli barvite fotografije, nekaj zanimivih domačih izdelkov in kup iskrivih idej za nova kuharska raziskovanja.

Lehel: to je tisti pravi utrip velike mestne tržnice!

Še največ izmenjave idej se je zgodilo ob obisku tržnice Pancs, ki je med delavnikom čisto klasičen bar, ob nedeljah pa se notranje dvorišče bara spremeni v tržnico, ki jo zavzamejo lokalni, ekološki kmetovalci.

Tako kot na slovenskih tržnicah so tudi v Budimpešti te dni v prvem planu pisani paradižniki.

Ti ti spotoma zaupajo še kak recept in kuharski namig. Verjetno se zato tisti, ki tudi pri nas obiskujejo takšne tržnice, znajo počutiti skorajda kot doma. In kaj te dni najdemo na tržnici Pancs? Raznobarvne paradižnike, bazilikin pesto, različne vrste sira zanimivih oblik (zvite v rulado ali oblikovane kot rogljiček oziroma osje gnezdo), vložena prepeličja jajčka, grozdje, pisano korenje in še in še in še.

​Ob obisku Budimpešte se je zgodilo, da smo osrednjo tržnico nekako obšli, smo pa po namigu vodilne madžarske gastronomke Zsófie Mautner, ki med drugim piše blog Chili és Vanília (torej: Čili in vanilja), zavili na tržnico Lehel. Misleč, da jo mahamo na odprto tržnico, podobno ljubljanski ali mariborski, smo se pred veliko rumeno stavbo, ki morda spominja na parnik, kar malo ustavili in iskali stojnice. A že hip zatem na tej stavbi zagledali napise Lehel in jo mimo vitrin, v katerih so ponujali že pripravljene jedi, ubrali na pokrito tržnico.

Na tržnici Pancs lahko izdelke kupimo neposredno od kmetovalcev.

Ta očara že na prvi pogled, kajti pestrost ponudbe je naravnost imenitna. Tisti del, ki so ga zavzeli mesarji, poleg svežega mesa ponuja še različne suhe mesnine, med katerimi kajpada paradno mesto zavzemajo suhe salame. Najdemo mleto papriko, ob kraju so pekarne. Tu so rezine tradicionalnih madžarskih slaščic, med drugim že omenjene žerbo. Pa sezonska zelenjava, vložnine, prepeličja jajčka in ribe. Majhne delikatesne prodajalne in kotički, kjer lahko naročiš špricar (mimogrede: ravno Madžari naj bi prvi zmešali vino s sodo). Zgoraj so restavracije, v katerih cvrejo tudi langaš, značilno hitro hrano panonske ravnice. Tu ujamemo tisti pravi mestni utrip!