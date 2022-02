Invazivne rastline na krožniku

Prva misel, ki mi šine na pamet, ko razmišljam o invazivnih rastlinah v kulinariki, je legendarni Dario Cortese. Pred sedmimi leti je bilo, ko je v pivnico sredi Ljubljane prinesel divji hmelj, navadno smrdljivko, čemaž, rman in japonski dresnik, rekoč, da »vse to raste ob Savi, Sori in v gozdovih okoli Guncelj«.

Marjeta Cevc, predavateljica kuharstva na Biotehniškem centru Ljubljana, je dejala, da so v program vključili samo tri rastline. FOTO: Tomaž Kos

Tistega pomladnega dne leta 2015 so se divji okusi družili z različnimi stili piva, a še najbolj od vsega mi je v spominu ostal žele japonskega dresnika, ki je bil polnega, nekoliko kiselkastega okusa. V preteklih letih so v Ljubljani s projektom Applause pisali novo zgodbo, posvečeno invazivnim rastlinam, del katere so bile tudi jedi, pripravljene iz tujerodnih invazivk. Mestna občina Ljubljana, nosilka projekta Applause, je na svoji spletni strani omenila, da so od začetka projekta (torej od novembra 2017) pripravili več kot 143 delavnic z 2980 udeleženci: »Pripravili in objavili smo 44 izobraževalnih filmov in izdali 12 publikacij, med drugim tudi Priročnik za domačo izdelavo izdelkov.«

No, mi smo zavili v Biotehniških center Ljubljana, kjer so se v projekt Applause vključili z izvedbo kulinaričnih delavnic, pripravili pa so tudi e-knjižico receptov, v katero so prispevali tudi mnogi Ljubljančani.

Namen kuharskih delavnic, ki so se vrstile tri zaporedna leta, je bil po besedah predavateljice kuharstva Marjete Cevc ta, da udeležencem predstavijo invazivne tujerodne rastline, ki se uporabljajo v prehrani: »Po navodilu nosilcev projekta smo v program vključili samo tri rastline, in sicer topinambur, mirabolano in robinijo, ker so pri nas registrirane kot živilo.« Takole povzame Marjeta Cevc: »Ugotovili smo, da je topinambur uporabna rastlina, saj ga lahko dolgo uporabljamo svežega – njegova sezona je od pozne jeseni do pomladi.«

Robinijo uporabljamo sezonsko, saj sušeni in liofilizirani cvetovi izgubijo prijeten vonj.

Kaj pa drugi dve rastlini? »Mirabolana in robinija sta rastlini, katerih sezona je kratka. Mirabolana je uporabna tudi zamrznjena. Priporočam, da jo zamrznemo na hitro in v tankih plasteh. Nekoliko zamudno je le izkoščičevanje. Za robinijo pa bi priporočala zgolj sezonsko uporabo, saj tako sušeni kot liofilizirani cvetovi izgubijo prijeten vonj, zaradi katerega jo cenimo.«