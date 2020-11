Ingver za jedi posebnega okusa

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Je ena ključnih začimb v kariju. FOTO: Bhofack2/Getty Images

Svežega dodamo jedi že na začetku kuhanja, suhega v prahu pa na koncu.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ingverjev čaj je okusen in še zdrav povrhu. FOTO: Botina Inna/Getty Images

Ingver je začimba, ki je v slovenski kuhinji še pred nekaj leti nismo kaj prida uporabljali. Morda je preveč posebnega okusa, da bi ga vključili v vsakdanjo prehrano, kljub temu pa si je dodobra utrl pot v sodobne jedilnike. Povsem zasluženo, saj daje jedem izjemen pečat, povrhu pa je silno zdrav. Pozimi se bomo pogreli s pekočim čajem in se posladkali z zanimivimi ingverjevimi piškoti, uživali v številnih različicah karija.Dodajamo ga tako mesnim kot zelenjavnim jedem, uporabimo ga, ko želimo specifičen okus. Z ingverjem pričaramo azijske okuse, nepogrešljiv je denimo v kariju. Dodajamo ga lahko jedem, ki jih običajno pripravimo le z domačimi zelišči, na primer v omakah in prilogah. Pri tem se lahko poigramo, saj se dobro ujame s številnimi okusi, poskusimo ga dodati solati iz rdeče pese, korenjevi, špinačni, bučni juhi, prilogi s cvetačo pa dušenemu ali pečenemu mesu.Uporabimo ga pri peki slaščic, iz njega pa skuhamo imeniten napitek za hladne dni: ingverjev čaj nas brani pred zimskimi boleznimi, najboljši pa je, če ga osladimo z medom in osvežimo z limonovim sokom.Ingver izhaja iz dežel v tropskem in subtropskem pasu, je trajnica, ki zraste do pol metra visoko, v kulinariki in zdravilstvu pa uporabljamo korenike, te dosežejo dolžino do dvajset centimetrov. Poznale in gojile so ga že stare civilizacije, na primer Kitajci in stari Rimljani, hitro pa so ga vzljubili tudi ponekod po Evropi, na primer v Skandinaviji, tudi Angleži ga zelo čislajo.Uporabljamo sveže korenike, ki jih lahko kupimo tudi pri nas, po obliki in barvi pa so precej neugledne.Grčasta korenika pod svetlo kožo skriva svetlo rumeno, sočno čvrsto meso, ki ga naribamo sproti, tik pred uporabo. Je precej vlaknasta, ker so trda vlakna v jedi moteča, jih odstranimo, preden jed postrežemo. Prerezano koreniko, ki je nismo porabili, zavijemo v folijo, da se ne posuši, in hranimo v hladilniku. Bolj enostavna je uporaba posušenega, v prah zmletega ingverja, ki ima še bolj izrazit, pekoč in oster okus kot sveže nariban.Ne glede na to, katerega uporabimo, bodimo pri odmerjanju kar se da previdni, saj bodo preveliki odmerki povsem nadvladali preostale okuse v jedi, česar pa si gotovo ne želimo.