Imenitni sladki storži

Sladko koruzo že marsikdo pridela na svojem vrtu.

Večina koruze se pridela za kmetijske potrebe, a tudi v prehrani človeka ima pomembno vlogo. Uporabljamo predelano v moko ali zdrob, kosmiče, navadne ali hrustljave, ki jih poznamo pod imenom corn flakes. Uživamo tudi koruzna zrna, ki jih običajno kupujemo v konzervi ali zamrznjena. Poleti, ko začenja zoreti, na bližnji njivi naberemo storže sladke koruze, ki jih spečemo na žaru ali v pečici ali skuhamo.Ker so minili časi, ko smo lahko nekaj storžev nekaznovano rabutali tako rekoč na vsaki njivi, se velja s kmetom vnaprej dogovoriti za nabiranje in morebitno plačilo. Sicer pa sladko koruzo danes lahko vidimo na marsikaterem vrtu, za sprotno rabo.Kakor koli, če jo bomo nabirali na svojem vrtu ali sosednji njivi, preden storže potrgamo, preverimo njihovo zrelost, kar lahko storimo na več načinov. Previdno razpremo zgornje liste na storžu in s prstom pritisnemo na zrnje, tako da iz njih priteče sok. Če je ta mlečen, je koruza zrela, če je voden, jo pustimo še nekaj časa. Zrelost se kaže tudi v barvi laskov, ko ti začnejo rumeneti, jo lahko oberemo. Če so zrna še zelo mlada in mlečna, jih lahko uživamo tudi surova, sicer pa storže pečemo ali kuhamo. Koruza je imenitna brez vseh dodatkov, lahko pa njen okus izboljšamo z različnimi začimbami, lahko jo rahlo solimo, podrgnemo z zeliščno vejico, namočeno v oljčno olje, natremo s strtim česnom ali maslom. Posebno okusna je pečena na žaru z ogljem.Mlada zrna lahko oružimo s storžev in uporabimo kot dodatek jedem, dodajamo jo lahkim poletnim juham in enolončnicam, hladnim sestavljenim solatam, zelenjavnim ali žitnim polpetom ter v različne nadeve, s katerimi polnimo zelenjavo, na primer papriko, bučke, jajčevce, čebulo ... Če hočemo, da bo nadev ali masa za polpete bolj povezana v kompaktno maso, zrna zmečkamo z vilicami. Za vse omenjene jedi lahko uporabimo tudi konzervirano ali zamrznjeno koruzo. Če imamo na vrtu viške, jo shranimo za ozimnico, lahko jo vložimo tudi v steklene kozarce v slanici, zamrznemo pa jo skupaj z mešano zelenjavo, na primer korenjem, grahom in cvetačo.Večjo zelenjavo seveda narežemo. S svojim nežnim okusom je koruza združljiva z mnogimi živili, z večino vrst zelenjave, mesom pa tudi z različnimi vrstami kaše, rižem in testeninami.