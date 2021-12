Imeniten je kuhan, pečen ali dušen

Sladki krompir prihaja iz tropskih krajev Južne in Srednje Amerike, uspeva pa tudi drugod po svetu, kjer so razmere ugodne. Ker so poletja pri nas dovolj topla, ga brez težav gojimo tudi na naših vrtovih.

Sladki krompir, ki ga poznamo pod imenom batata, si s krompirjem deli le ime, saj si rastlini nista v sorodu. Krompir uvrščamo med razhudnikovke, sladki krompir pa je del velike družine slakovk; nekatere med njimi gojimo kot okrasne rastline, druge za prehrano, tretje zatiramo kot plevel.

Izhaja iz Južne in Srednje Amerike, uspeva pa tudi pri nas. FOTO: Zeleno/Getty Images

Gomolji sladkega krompirja po videzu nekoliko spominjajo na krompir, a so bolj podolgovate oblike in imajo bolj debelo lupino. Lahko so bele, rdeče, rumene ali vijolične barve. Sladki krompir ima dovolj izrazit, nekoliko sladkast okus, da ne potrebuje večje spremljave začimb, čeprav se z njimi ne bo tepel. Imeniten je pečen v pečici, cel, prerezan na pol ali v kosih. Pečemo ga lahko z lupino vred, ki jo pred uživanjem brez težav odstranimo.

Zelo zanimivi in okusni so prerezani na pol, nadevani in pečeni v pečici. Nadev pripravimo iz mesa, gob, zelenjave, potresemo s sirom ali premažemo s smetano. Če pečemo samega, ga premažemo s slanino, maslom ali drugo maščobo, da bo ostal sočen. Pečemo ga na visoki temperaturi, najmanj 200 stopinj, lahko ga tudi kuhamo kot navaden krompir. Iz njega lahko pripravimo čips, tanke rezine po okusu začinimo in pokapljamo z oljčnim oljem ter spečemo v pečici na visoki temperaturi. Okusen bo v gosti kremni juhi, ki spominja na bučno, pa v različnih omakah in prikuhah.

Sladki krompir, razrezan na polovice, pečemo v lupini in pustimo kot v skodelici.

Pečen se dobro ujame z drugo zelenjavo, na primer s korenjem, bučami, kolerabo in drugimi korenovkami ali gomoljnicami. Iz sladkega krompirja pripravimo izvrstne njoke, po podobnem receptu kot krompirjeve. Kuhane ali pečene gomolje ohladimo, pretlačimo in zmešamo z jajci, moko in soljo ter zamesimo v testo. Narežemo na koščke, oblikujemo in skuhamo v slani vodi. Postrežemo z blago omako ali jih popečemo na vročem maslu. Ponudimo kot prilogo ali samostojno jed s solato.

Za prigrizek pripravimo čips. FOTO: Handmadepictures/Getty Images

Če sladki krompir kupujemo na zalogo, moramo vedeti, da ne prenaša dobro nizkih temperatur, zato ne spada v mrzlo klet, kjer bi mu družbo delale zimske vrtnine in sadje, prav tako ga ne damo v hladilnik. Hranimo ga na temperaturi nad petnajst stopinj.