Flambiranju bi lahko rekli tudi igra z ognjem v loncu ali drugi posodi. Gre za kuharski postopek, pri katerem vročo jed prelijemo z žganjem in ga prižgemo z vžigalnikom. Alkohol v žganju zagori in ustvari vznemirljiv učinek, nekoliko pa vpliva tudi na okus in vonj jedi; ves alkohol pri flambiranju ne bo pogorel, morda le 20 odstotkov.

Izbiramo različne aromatične alkoholne pijače. FOTO: Monticelllo/Getty Images

Flambiranje je končano, ko ogenj dogori, če ga pustimo, bo ugasnil po minuti ali dveh, nekateri recepti pa priporočajo, da jed pokrijemo s pokrovko in ogenj predčasno pogasimo. Po tretji različici pa gorečo jed prelijemo s tekočino, omako ali smetano.

Kadar jed prelivamo z žganjem, za to uporabimo zajemalko, v kateri pijačo dobro segrejemo. Za flambiranje so primerne alkoholne pijače z visoko vsebnostjo alkohola, ki povzroči dobro gorljivost, in so močno aromatične, običajno uporabimo viski, konjak, rum in različne likerje. Tudi pri tem velja pravilo, katera pijača je najboljša za posamezne jedi. S konjakom flambiramo sladice in vse vrste mesa, tudi divjačino, medtem ko viski uporabimo za rake in druge morske sadeže.

Za palačinke, narastke in nekatere druge sladice je primeren pomarančni liker, če želimo biti res posebni, pa kupimo janeževo žganje, s katerim bomo flambirali ribe.

Postopka se lotimo predvsem zaradi šova.

Flambiramo različne jedi, slane in sladke, če prelistamo kuharske knjige, pa bomo videli, da je več receptov za sladice. Pri flambiranju je najbolj privlačen prav postopek, zlasti če ga opravimo v temnem prostoru. Zato v restavracijah jed flambira natakar in ne kuhar, in to kar za mizo, pred gosti. Kdor se kdaj odpravi v kitajsko restavracijo, je gotovo pri sosednji mizi videl, kako kuharji spretno v ognju povaljajo sladoled v testu. Če se nameravamo postopka lotiti doma, pa velja previdnost, ob nepazljivosti lahko ogenj uide iz posode in povzroči škodo ali opekline.

Nepogrešljivi pripomočki so zajemalka, vžigalnik in primerna posoda.

Zlasti pazimo, da se z odprtim ognjem ne približamo zavesam, prtom ali oblačilom gostov, če nismo res spretni, je bolje, da na sebi nimamo širokih oblačil. Prav tako žganje dolivamo s posebno zajemalko in nikakor ne iz steklenice.