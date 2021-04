Ideja za kosilo: kremna juha

Za 4 osebe:

2 koromača

2 krompirja

1 čebula

3 stroki česna

sol, poper, olje

3 žlice kisle smetane

Koromač očistimo, operemo in narežemo na četrtine. Lepe lističe prihranimo za okras. Česen in čebulo olupimo, sesekljamo in svetlo prepražimo na olju. Krompir olupimo in narežemo na koščke ter stresemo v lonec s čebulo. Dodamo narezan koromač in zalijemo z vodo ali jušno osnovo, toliko, da je zelenjava pokrita. Zavremo, solimo in popramo in na srednjem ognju kuhamo približno dvajset minut. Ko je zelenjava mehka, jo zmeljemo s paličnim mešalnikom v kremno juho. Če je pregosta, dodamo še malo tekočine. Vmešamo kislo smetano in potresemo s sesekljanimi koromačevimi listi.

Zelenjavne juhe so na jedilniku vse leto, tako kremne kot bistre, s celimi koščki zelenjave, ki navdušijo s pisano podobo. V kremne dodamo malo krompirja, v bistre pa zakuhamo pest ali dve kaše ali stročnic, na primer čičerike ali leče. Lahko ji dodamo tudi jušne rezance ali vlivance.Zelenjavno juho lahko le napol zmeljemo s paličnim mešalnikom, tako bo ravno prav gosta, pa vendar ne kremna. Zabelimo jo z ocvirki ali kislo smetano.